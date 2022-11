Teadlane: Hiina saab enne vanaks kui rikkaks

Hiina rahvastik kahaneb ja vananeb – kui kaks aastat tagasi oli iga 65-aastase või vanema inimese kohta viis töötajat, siis 2035. aastaks on neid kaks korda vähem. Aastakümneid kestnud ühe lapse poliitika ja poisslaste eelistamine on kaasa toonud ka selle, et 100 abieluealise naise kohta on nüüd Hiinas 125 meest.

Alles 2016. aastal lõppenud nn ühe lapse poliitika Hiinas mitte ainult ei pidurdanud rahvastiku juurdekasvu, vaid viis Hiina rahvaarvu vähenemisele ja tõi kaasa rahvastiku struktuuris muudatused, mis hakkavad ajas riigile probleeme tekitama.

ARD Tagesscahu kirjutas, et kui 15. novembril ületas maailma rahvaarv kaheksa miljardi inimese piiri, siis maailma kõige suurema rahvaarvuga riigis elanike arv hoopis väheneb.

Kulutused tervishoiule ja ravikindlustusele kasvavad

Teine tendents on, et Hiina rahvastik vananeb. Wisconsini-Madisoni ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia professor Yi Fuxian nentis, et Hiina vananeb, enne kui saab rikkaks.

"Kaks aastat tagasi oli iga 65-aastase või vanema inimese kohta Hiinas viis töötajat. Aastal 2035 on see näitaja 2,4 töötajat, 2050. aastal aga vaid 1,6 töötajat. See tähendab, et Hiinas kasvavad kulutused sotsiaal- ja ravikindlustusele ning suureneb ka riigivõlg," nentis professor.

Yi eeldab, et Hiina rahvastiku vähenemise tõttu ei saa riigi majandus edaspidi enam nii kiiresti kasvada. Ta ennustab ka kriisi tervishoiusüsteemis, sest eakate patsientide arv rahvastikus kasvab, ilma et juurde tuleks piisavalt noori, kes nende eest hoolitseks.

Hiina riik on sellest kõigest aru saanud ja juba mitu aastat on üritatud ärgitada noori paare rohkem lapsi saama. 2021. aastal kuulutati välja isegi kolme lapse poliitika, aga tegelikkus on see, et pered ise ei taha rohkem kui üht või kaht last, sest nii kooliharidus kui ka eluase on kallid.

Tulevikus on Hiinas 40 miljonit vallalist meest

1979. aastast alanud ja 2016. aastani kestnud ühe lapse poliitika tähendas, et riigis tehti palju aborte. Eelistati poiste sündi, tüdrukute elu katkestati enneaegselt. Hiina kultuuris ja ühiskonnas hinnatakse poisse rohkem kui tüdrukuid.

See on kaasa toonud aga uue mure – tänapäeval on Hiina meestel raskusi naise leidmisega. Iga 100 abieluealise naise kohta on 125 meest, selgitas professor Yi.

"Maapiirkondades on naisega abiellumine väga raske ja ka kallis."

Tulevikus on Hiinas 40 miljonit vallalist meest. See ohustab sotsiaalset stabiilsust ning toob kaasa vägistamise ja naistega kaubitsemise.

"Paljud Hiina mehed on sunnitud abielluma naistega naaberriikidest, nagu Myanmar, Vietnam ja Laos," selgitas professor Yi.

Naistele pole kohta Hiina poliitikas

Hiinas domineerivad poliitikas mehed. Kommunistliku partei tippjuhtkond, seitse alalise komitee liiget, on kõik mehed. Ainus naine lahkus oktoobris tähtsuselt teisest organist, poliitbüroost. Ükski pole altpoolt asemele tõusnud.

Kuna naised ei tee Hiina poliitikas mingeid otsuseid, ei tee Hiina poliitikat ka naiste eest, ütleb Valerie Tan Berliini Hiina uurimisinstituudist. Naised on Hiinas väga ebasoodsas olukorras ja seetõttu sünnitavad nad üha vähem lapsi.

"Naised on paigutatud äärmiselt ebakindlasse majanduslikku ja sotsiaalsesse olukorda. Ja see ei tõota head sündimusele ega Hiina tulevasele majanduslikule ja sotsiaalsele arengule."

Tan leiab ka, et riigi täissallimatu koroonapoliitika aitab sellele kaasa, kuna selle tulemusel tekkinud majanduslik ja sotsiaalne ebakindlus muudab naiste veenmise saada rohkem kui üks laps või üldse lapsi veelgi keerulisemaks.