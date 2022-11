Venemaa näeb ÜRO resolutsioonis ohtu oma külmutatud varadele

"Loomulikult püüavad selle protsessi organisaatorid röövida meie valuutareserve, mis on ebaseaduslikult blokeeritud. Sisuliselt on see röövi vormistamine ÜRO platvormi abil. See otsus ei ole õiguslikult siduv ja nii me seda ka käsitleme /.../ Oleme sellele kategooriliselt vastu," ütles Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teisipäeval ajakirjanikele.

Tema kinnitusel teeb Venemaa kõik võimaliku, et mitte lasta oma külmutatud varade äravõtmist.

"Viimase poole aasta jooksul toimunud eraomandi puutumatuse ja rahvusvahelise õiguse absoluutse rikkumise taustal on loomulikult esiplaanil sellised röövimise-laadsed omastamised. Arvestame kõike seda oma edaspidises tegevuses," ütles Peskov.

President Vladimir Putini pressiesindajalt küsiti ka, kuidas suhtub Kreml sellesse, et Venemaa lähimad liitlased jätsid ÜRO resolutsiooni eelnõu poolt hääletamata.

"Need on suveräänsed riigid. Jälgime tähelepanelikult nende seisukohti teatud küsimustes," ütles pressiesindaja.

ÜRO Peaassambleel esmaspäeval vastu võetud mittesiduvas resolutsioonis öeldakse, et Venemaa peab vastutama Ukrainale kallale tungimise eest ning maksma reparatsioone agressiooniga tehtud kahjude kompenseerimiseks. Otsuses öeldakse, et Venemaa peab kandma õiguslikke tagajärgi kõigi oma rahvusvahelise õiguse rikkumiste eest, kaasa arvatud reparatsioonide tasumine kahjude eest, mille põhjustas seesugune tegevus.

Euroopa Liidu riigid, USA, Ühendkuningriik, Kanada, Šveits ja Austraalia külmutasid märtsis Vene keskpanga varad vastuseks Venemaa agressioonile Ukrainas. Venemaa rahandusministri Anton Siluanovi sõnul on ei pääse Venemaa sanktsioonide tõttu ligi 300 miljardi dollari suurusele reservile.

Eesti on kutsunud üles kasutama Venemaa välismaal külmutatud varasid Ukrainas tekitatud sõjakahjude kompenseerimiseks. Teema on arutusel ka Euroopa Liidus, kuid seni ei ole selles küsimuses otsuseid tehtud, kuna puudub õiguslik alus selliseks varade konfiskeerimiseks.