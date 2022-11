NATO ja Poola: puuduvad märgid tahtlikust rünnakust

Kolmapäeval kinnitasid Poola president ja NATO peasekretär, et Poola territooriumile teisipäeval langenud rakett ei kukkunud sinna tahtliku tegevuse tagajärjel. Raketiplahvatuses hukkus kaks inimest. Ka USA president Joe Biden arvas varem, et see on ebatõenäoline, et rakett tulistati välja Venemaalt. Kolmapäeval kohtusid erakorraliselt NATO suursaadikud.

Oluline 16. novembril kell 14.15:

NATO peasekretär: raketi langemine Poola polnud tahtlik samm

NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnul on senine juurdlus näidanud, et tegemist oli Ukraina õhutõrjeraketiga, mis kukkus kogemata Poola territooriumile püüdes hävitada Vene raketti.

"See ei ole Ukraina süü. Süüdi on Venemaa, kes jätkab oma ebaseaduslikku sõda Ukraina vastu," rõhutas Stoltenberg.

Stoltenberg tõi ka välja, et kogu see ohtlik olukord sai tekkida ainult seetõttu, et Venemaa ründas Ukrainat.

NATO peasekretäri sõnul on nüüd NATO prioriteet õhutõrjesüsteemide täiendav tarnimine Ukrainale. Stoltenbergi sõnul on Ukrainal õigus tulistada alla nende pihta tulistatud rakette.

Peasekretär kinnitas ajakirjaniku küsimuse peale, et lääneriikide õhutõrje on jätkuvalt efektiivne.

Stoltenberg tõi välja, et eelhoiatussüsteemid jälgivad rakette, millel on näha rünnaku tundemärke. Kuna sellel raketil ei olnud selliseid tunnuseid, siis ei saa selle intsidendi põhjal ei saa teha järeldusi NATO õhutõrjesüsteemi efektiivsuse kohta.

Stoltenberg rõhutas pressikonverentsi lõpus, et parim viis selliste intsidentide vältimiseks tulevikus on Venemaa poolt sõja lõpetamine Ukrainas.

Poola president: puuduvad märgid tahtlikust rünnakust

Poola presidendi Andrzej Duda sõnul puuduvad märgid, et rakett oleks langenud Poola territooriumile tahtliku tegevuse tagajärjena. Duda kinnitas samuti, et tegu oli tõenäoliselt S-300 õhutõrjeraketiga.

Duda sõnul puuduvad praegu tõendid, et tegu oleks olnud Vene vägede poolt välja tulistatud raketiga.

Poola presidendi sõnul viitavad mitmed märgid sellele, et tegu oli Ukraina õhutõrjeraketiga, mis kahjuks kukkus Poola territooriumile. Duda sõnul oli raketi kukkumine teisipäeval tõenäoliselt õnnetus.

Saksamaa ei toeta lennukeelutsooni kehtestamist Ukrainas

Saksa valitsuse esindaja teatas, et "koos liitlastega oleme nõustunud, et väldime eskalatsiooni Ukrainas toimuvas sõjas".

Berliin lubas toetada õhukaitse tugevdamist, kinnitas Saksa meedias riigi kaitseministri esindaja.

Saksa valitsuse esindaja sõnul tekitaks lennukeelutsooni kehtestamine Ukrainas otsest sõjalist vastasseisu NATO ja Venemaa vahel ning seega ei peaks NATO seda tegema.

Kolmapäeval toimuv NATO erakorraline kohtumine ei toimu NATO artikkel nelja raames, kinnitas Saksa välisministeeriumi esindaja.

Poola peaminister: NATO artikkel nelja käivitamine ei pruugi olla vajalik

Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnul ei pruugi olla vajalik NATO artikkel nelja käivitamine, vahendas Reuters.

Poola jätkab olukorra analüüsimist juhuks kui selle artikli alusel on siiski tarvis alustada konsultatsioone, kinnitas peaminister.

Hiljem teatas Poola peaminister, et tegu oli suure tõenäosusega Ukraina õhutõrjeraketiga, mis langes kogemata Poole territooriumile.

PM @MorawieckiM: Ukrainian forces, countering a massive Russian attack, launched their missiles yesterday to shoot down Russian missiles. There are many indications that one of these missiles fell on Polish territory without any intention on either side. pic.twitter.com/9Dm7jq3aU1 — Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) November 16, 2022

Slovakkia peaminister: NATO arutab tõenäoliselt erakorralisel kohtumisel idatiiva riikide õhukaitse tugevdamist

Kolmapäeval NATO erakorralisel tippkohtumisel arutatakse tõenäoliselt kaitseallianssi idapoolsete liikmesriikide õhukaitse tugevdamist, kinnitas Reutersile Slovakkia peaminister Eduard Heger.

"On ainult loomulik, et tõenäoliselt pannakse lauale ettepanek tugevdada piiril olevate riikide õhukaitset," ütles Heger.

NATO riikide erakorraline koosolek toimub kell 11

Kaitsealliansi NATO liikmesriikide esindajad kohtuvad kolmapäeval kell 10 Kesk-Euroopa aja järgi (kell 11 Ida-Euroopas), et arutada Poolat tabanud raketti.

Kohtumine peaks kestma kaks ja pool tundi ning NATO peasekretär Jens Stoltenberg teeb peale seda pressikonverentsi.

AP: esialgsetel andmetel tabas Poolat Ukraina õhutõrjerakett

Associated Press (AP) teatel näitab USA ametiisikute sõnul esialgne juurdlus, et Poolat tabanud rakett oli Ukraina õhutõrjerakett, mis püüdis tabada Vene raketti.

Venemaa tegi teisipäeval Ukraina elektritaristu vastu järjekordse suurrünnaku. Ukraina võimude sõnul tulistati Ukraina pihta üle 100 raketi.

AP sõnul kinnitasid esialgset hinnangut kolm USA ametiisikut. Varem teisipäeval teatas üks USA ametiisik, et Poolat tabas Vene rakett.

Raketitabamuse tagajärjed Poolas Przewodow külas Autor/allikas: SCANPIX/via REUTERS

Pevkur: Poolat tabas S-300 õhutõrjerakett

Intervjuus ERR-le kinnitas kaitseminister Hanno Pevkur, et tegu võis olla S-300 õhutõrjeraketiga.

Belgia kaitseminister: Poola langes nii Vene raketi kui ka Ukraina õhutõrjeraketi tükke

Belgia kaitseminister Ludivine Dedonder teatas kolmapäeva hommikul sotsiaalmeedias, et Poolas toimunud intsidendi põhjustasid nii Vene raketi kui ka Ukraina õhutõrjeraketi tükid.

Based on current information, the strikes in #Poland seem to be a result of Ukrainian air defense. Pieces of Russian missiles and a Ukrainian interception missile are said to have landed in Poland. To be confirmed by ongoing investigations. — Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) November 16, 2022

Postitusest ei selgu kas see väide põhines meedias väidetul või lääneriikide luurehinnangul.

Biden: see on ebatõenäoline, et rakett tulistati välja Venemaalt

Ajakirjanikud uurisid USA president Joe Bidenilt, kas rakett tulistati välja Venemaalt. "Esialgne informatsioon vaidlustab selle. Ma ei taha seda öelda enne, kui oleme asja täielikult uurinud, kuid see on ebatõenäoline," vastas Biden.

G7 riikide liidrid pidasid pärast plahvatust erakorralise koosoleku Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Erdogan: Venemaa ei olnud Poolas toimunud plahvatusega seotud

Ka Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles, et Poolas toimunud intsident ei ole seotud Venemaaga.

Erdogan viitas oma sõnavõtus Bideni kommentaaridele.

Türgi president lubas, et Türgisse naastes helistab ta kohe Venemaa presidendile Vladimir Putinile.

Erdogani sõnul kinnitas talle hommikul Saksa kantsler Olaf Scholz, et ei "ei ole korrektne teha sellist hinnangu" [Venemaa kohta).

Türgi presidendi sõnul võis olla tegu ka tehnilise tõrkega, kuid juhtunut tuleb veel detailselt uurida.

Hollandi peaminister: Poola intsident poleks toimunud ilma Vene raketirünnakuta

Madalmaade peaminister Mark Rutte teatas, et intsident Poolas poleks toimunud ilma Vene suurrünnakuta Ukraina pihta.

One thing is clear: this would not have happened without Russia's horrific missile attacks against Ukraine. We continue to support Ukraine in its defence against the Russian aggression. (2/2) — Mark Rutte (@MinPres) November 16, 2022

Rutte kinnitas, et lääneriigid on oma lähenemises ühtsed ning samuti tuleb selgitada välja Poolas toimunu asjaolud ning toetada Poola algatatud juurdlust.

Varssavi: Vene päritolu rakett põhjustas Poola territooriumil plahvatuse

Poola välisministeerium teatas ööl vastu kolmapäeva, et riigi idaosas põhjustas plahvatuse Venemaal toodetud rakett.

"Kell 15.40 kukkus Przewodowi külas alla Venemaa rakett, tappes kaks Poola vabariigi kodanikku," teatas Poola välisministeerium.

Przewodowi küla asub Poola-Ukraina piirist kuue kilomeetri kaugusel.

Varssavi kutsus välja Venemaa suursaadiku Poolas.

Poola president Andrzej Duda ütles, et plahvatus oli ühekordne juhtum ja pole märke, et see korduks uuesti, vahendas The Guardian.

Duda ütles, et tegemist oli suure tõenäosusega Venemaal toodetud raketiga. Duda teatas teisipäeva õhtul, et Poolal pole kindlaid tõendeid, kes raketi välja tulistas.

USA kõrge luureametnik ütles juba varem teisipäeval, et Vene raketid tabasid NATO liikmesriiki Poolat. Surma sai kaks inimest, vahendas The Guardian.

NATO lennuk jälgis raketti, mis tabas Poolat

Kaitsealliansi NATO lennuk Poola õhuruumis jälgis õhust Poola territooriumi tabanud raketti, kinnitas CNN-le üks NATO ametiisik.

NATO lennukid on Poolas ja mujal teinud tavapäraseid luurelende seoses sõjategevusega Ukraina territooriumil.

NATO ametiisik ei kinnitanud, millise riigi rakett Poolat tabas ning kust see tulistati ja kes seda tegi.

Poola tõstab pärast plahvatust sõjaväe valmisolekut

Poola valitsuse pressiesindaja Pjotr Müller ütles teisipäeva õhtul, et riik tõstab pärast plahvatust sõjaväe valmisolekut.

Ida-Poolas asuvast Nowosiolki asulast on näha suitsusammast. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

NATO suursaadikud kohtuvad Poola palvel alliansi artikli 4 alusel

Poola valitsuse esindaja Pjotr Mülleri sõnul kaalub Poola valitsus, kas käivitada NATO artikkel 4.

Kaks Euroopa diplomaati kinnitasid uudisteagentuurile Reuters, et NATO suursaadikud kohtuvad kolmapäeval Poola palvel alliansi artikli 4 alusel.

Üks diplomaatidest ütles, et allianss tegutseb ettevaatlikult ja vajab aega, et kontrollida, kuidas plahvatus täpselt juhtus.

Artikkel 4 ütleb: "Lepinguosalised konsulteerivad omavahel alati, kui neist kellegi arvates on ohustatud mis tahes lepinguosalise territoriaalne terviklikkus, poliitiline sõltumatus või julgeolek."

Poola kaitseminister saabub kaitsenõukogu koosolekule Autor/allikas: SCANPIX/EPA/RADEK PIETRUSZKA

Poola peaminister kutsus poolakaid üles säilitama rahu

"Kutsun kõiki poolakaid selle tragöödia suhtes jääma rahulikuks. Olgem ettevaatlikud, ärme lase endaga manipuleerida. Peame olema valmis libauudiste levikuks," ütles Morawiecki.

Morawiecki sõnul otsustas Poola suurendada kontrolli oma õhuruumi üle.

G7 riikide liidrid pidasid pärast plahvatust erakorralise koosoleku

G7 riikide liidrid on kogunenud Balile G20 tippkohtumisele. Riigijuhid pidasid pärast plahvatust ka erakorralise koosoleku.

Kohtumisel osalesid USA president Joe Biden, Suurbritannia peaminister Rishi Sunak, Saksa kantsler Olaf Scholz, Prantsuse president Emmanuel Macron, Kanada peaminister Justin Trudeau, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Jaapani peaminister Fumio Kishida, Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel.

Biden, Sunak ja Scholz vestlesid varem telefoni teel ka Poola presidendi Andrzej Dudaga, vahendas The Guardian.

Ukraina kaitseminister kutsus üles lennukeelutsooni kehtestamisele

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas sotsiaalmeedias, et Poolas toimunu kohta on Ukraina ka varem hoiatanud. Reznikov kutsus üles kehtestama lennukeelutsoon, kuna "taeval pole piire".

Poland. This is not a self-fulfilling prophecy. This is the reality we've been warning about. We were asking to close the sky, because sky has no borders. Not for uncontrolled missiles. Not for the threat they carry for our EU&NATO neighbours. Gloves are off. Time to win. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 15, 2022

Reznikov toob välja, et Vene raketirünnakud Ukrainale on ohuks ka Ukraina naaberriikide jaoks.

Poola valitsus kutsus teisipäeval kokku kaitsenõukogu koosoleku

Poola valitsuse pressiesindaja Pjotr Müller ütles, et peaminister kutsus kokku kaitsekomisjoni kiireloomulise koosoleku. Muller kinnitas hiljem pressikonverentsil, et teisipäeval hukkus kaks inimest.

Poola meedia teatas, et kohtumine võib olla seotud plahvatusega Poola piiril Ukrainaga. Venemaa korraldas teisipäeval Ukraina linnade pihta ulatusliku raketirünnaku. Rünnaku alla jäid ka Lääne-Ukraina linnad.

Poola idaosas Ukraina piiri lähedal asuva Przewodowi külas hukkus plahvatuses kaks inimest, teatasid teisipäeval tuletõrjujad.

"Tuletõrjujad on kohapeal. Pole veel selge, mis juhtus," ütles kohalik tuletõrjuja Lukasz Kucy.

Poola raadio ZET teatas varem, et teisipäeval tabas Przewodowi küla kaks raketti. Surma sai kaks inimest, vahendas Reuters.

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022

USA: Sullivan suhtles oma Poola kolleegiga

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan suhtles kolmapäeval oma Poola kolleegiga, teatas riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson.

"Oleme näinud teateid Poolast ja teeme koostööd Poola valitsusega, et koguda rohkem informatsiooni. Vahetult pärast nende teadete saamist vestles Jake Sullivan oma Poola kolleegiga," ütles Watson.

"Me ei saa praegu neid teateid ega üksikasju kinnitada. Teeme kindlaks, mis juhtus ja millised oleksid järgmised sammud," lisas Watson.

Teisipäeva õhtul suhtles oma Poola kolleegiga ka USA president Joe Biden.

Valge Maja teatas, et Biden pakkus oma Poola kolleegile USA täielikku toetust plahvatuse uurimisel, milles hukkus kaks inimest.

NATO teatas, et uurib teateid, et liikmesriiki tabasid raketid

"Me uurime neid teateid ja teeme tihedat koostööd oma liitlase Poolaga," ütles üks NATO ametnik telekanalile CNN.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et on pärast plahvatust vestelnud Poola presidendi Andrzej Dudaga.

"NATO jälgib olukorda ja liitlased peavad omavahel nõu. Oluline on, et kõik faktid oleksid tehtud kindlaks," ütles Stoltenberg.

Pentagoni pressiesindaja Pat Ryder ütles, et USA on teadlik ajakirjanduse teadetest, mille kohaselt tabasid kaks Vene raketti Poolat, vahendas CNN.

"Meil pole praegu informatsiooni, et kinnitada neid teateid," ütles Ryder.

USA ja Euroopa ametnike teatel vestleb USA kaitseminister Lloyd Austin teisipäeval oma Poola kolleegiga, vahendas CNN.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Vedant Patel ütles, et USA töötab selle nimel, et teada saada rohkem plahvatuse kohta. Pateli sõnul arutab USA olukorda Poola ja teiste liitlastega, vahendas Reuters.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeva õhtul, et Vene raketid tabasid Poolat, vahendas Reuters.

Moskva: väited Vene rakettide allakukkumise kohta on tahtlik provokatsioon

Venemaa kaitseministeerium väitis teisipäeva õhtul, et väited Vene rakettide allakukkumise kohta on tahtlik provokatsioon.

"Venemaa rakettidega ei tabatud sihtmärke Ukraina ja Poola riigipiiri lähedal," väitis Venemaa kaitseministeerium.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis teisipäeva õhtul, et tal pole Poola olukorra kohta informatsiooni, vahendas The Guardian.

Balti riigid on viimaste arengute pärast mures

Eesti välisministeerium teatas, et peab nõu Poola ja teiste liitlastega. Ka Leedu ja Läti teatasid, et on viimaste arengute pärast mures.

"Eesti on valmis kaitsma igat sentimeetrit NATO territooriumil. Oleme täielikult solidaarsed oma lähedase liitlase Poolaga," teatas välisministeerium.