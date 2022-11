Ukraina tegi üle 100 sõjalise löögi Vene vägede vastu riigi lõunaosas

Ukraina lõunaringkonna teatel teostasid Ukraina väed suurtükitule ja raketiüksustega üle 100 sõjalise löögi Vene vägede vastu riigi lõunaosas. Rünnati nii Vene vägesid Dnipro idakaldal kui ka laskemoonaladusid ja Vene tehnikat. Valge Maja tahab Ukrainale uut 40 miljardi dollari suurust abipaketti. Enamik eelmise sarnase suure abipaketi rahast on erinevate relvasaadetiste ja lubadustega juba ära kulutatud.

Oluline 16. novembril kell 6.36:

- G7 ja NATO mõistsid hukka Venemaa barbaarse rünnaku Ukrainale;

- ÜRO julgeolekunõukogu arutab kolmapäeval Venemaa lausrünnakut Ukraina taristule;

- Ukraina lõunaringkond tegi ööpäeva jooksul üle 100 sõjalise löögi Vene vägede vastu;

- AP: Valge Maja tahab Ukrainale uut 40 miljardi dollari suurust abipaketti.

G7 ja NATO mõistsid hukka Venemaa barbaarse rünnaku Ukrainale

G7 riigid ja kaitseallianss NATO tegid ühisavalduse peale erakorralist kohtumist G20 tippkohtumise ajal. Lääneriikide liidrid kinnitasid oma avalduses Poola täielikku toetamist nende territooriumil toimunud plahvatuse uurimises.

Riigid kinnitasid ka oma vankumatut toetust Ukrainale ja Ukraina rahvale võitluses Vene agressiooni vastu. Samuti rõhutati, et Venemaa tuleb oma jultunud rünnakute eest vastutusele võtta.

Maailma suurimaid majandusi koondava G7 liikmed on Kanada, Euroopa Liit, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Madalmaad, Hispaania, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid. Kõik need riigid, peale Jaapani on ka NATO liikmed

ÜRO julgeolekunõukogu arutab kolmapäeval Venemaa suurrünnakut Ukraina taristule

Ukraina suursaadik ÜRO-s Serhi Kõslõtsja teatas, et kolmapäeval arutab ÜRO julgeolekunõukogu Venemaa ulatuslikku raketirünnakut Ukraina elektritaristu pihta.

Venemaa tulistas teisipäeval Ukraina pihta üle 100 raketi, mis on alates täieulatusliku sõja puhkemisest suurim Vene raketirünnak Ukraina elektritaristu pihta, toob The Kyiv Independent välja.

Ukraina lõunaringkond tegi ööpäeva jooksul üle 100 sõjalise löögi Vene vägede vastu

Ukraina relvajõudude lõunaringkond teatas kolmapäeva varahommikul regulaarses rindeteates, et Vene vägede positsioonidele tehti viimase ööpäeva jooksul üle 100 rünnaku suurtüki- ning raketiüksustega.

Rünnati nii Vene vägede koondumisalasid Dnipro ida- ehk vasakkaldal ning Vene vägesid Kinburni maasääre piirkonnas.

Ukraina rünnakutes hukkus ringkonna teatel ligikaudu 17 Vene sõdurit ning 15 Vene soomusmasinat, muud tehnikat ja üks Orlan-10 droon.

Samuti hävitati kaks Vene laskemoonaladu Hersoni oblastis Oleškis ja Nova Kahhovkas.

Ringkonna teatel on Vene Musta mere laevastikul ootel 14 laeva, sh neli raketilaeva, mis suudavad välja tulistada kuni 20 tiibraketti Kalibr.

Lisaks täpsustati, et teisipäeva õhtul toimunud Vene suurrünnakus oli lõunaringkonna vastutusalale suunatud 23 Vene tiibraketti.

Kh-101 tiibraketid lasti välja Kaspia mere suunalt ja Rostovi oblastist strateegilisi rakette kandvate lennukite Tu-95/Tu-160 poolt. Lisaks tulistati Mustalt merelt välja Kalibri tiibraketid.

AP: Valge Maja tahab Ukrainale uut 40 miljardi dollari suurust abipaketti

Associated Press teatas, et USA president Joe Biden kavatseb paluda Kongressilt täiendavat rahastust uue Ukraina abipaketi tarbeks.

Abipakett oleks kokku 37 miljardi dollari suurune, millest 21,7 miljardit oleks otseselt seotud Ukrainale relvaabi andmisega ning USA-le endale relvastuse ning moona tellimiseks asendamaks Ukrainale saadetud relvastust ja moona.

Lisaks toetatakse Ukrainat 14,5 miljardi dollariga Ukraina riigieelarve kulude katmiseks, 626 miljonit on plaanis kulutada tuumajulgeolekule ning 900 miljonit tervishoiule ja tugiteenustele.

USA Valge Maja eelarvekantselei direktor Shalanda Young ütles, et Kongressi poolt varem eraldatud 40 miljardist ¾ on juba Ukrainale abina antud või ära lubatud.

USA kehtestas Iraani droonide tarnimise eest täiendavad sanktsioonid

Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium (U.S. Treasury Department) teatas teisipäeval, et USA kehtestab täiendavad sanktsioonid mitmetele ettevõtetele, kes osalesid Iraani droonide tarnes Vene vägedele.

Eraldiseisvalt pannakse sanktsioonide alla ka isikud, kes aitasid tarnida Iraani droone Wagneri palgasõdurite grupeeringule.