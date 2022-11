Kuusk: kõiki inimesi ei evakueeritaks Kiievist ka halvima stsenaariumi korral

Vene väed on kasutanud pikalt Ukrainas elektritaristu pommitamise taktikat ning tabanud ka Kiievi infrastruktuuri. Kaimo Kuusk rääkis "Ringvaates", et inimesed on valmistunud elektrikatkestusteks.

"Meie (Eesti saatkond Kiievis - toim.) valmistusime aasta tagasi juba. Aga nüüd on ta kohal. Hea, et venelased ei tulnud kevadel kohe selle peale, et kohe hakata elektritaristut maha võtma. Eks nad lootsid Ukraina kergesti kätte saada, kiiresti kätte saada ja siis kogu toimiva elektrisüsteemiga. See ei läinud läbi," rääkis ta.

"Kuidas valmistutakse? Akupangad, küünlad, tikud, siis on mõistlik hoida mingit söögikraami, tormilambid näiteks. /.../ Ma olen kiitnud meie siseministeeriumi näiteid ehk tormivarud, mida sul on vaja, et 48-72 tundi vastu pidada, kehtivad ka nendes oludes Kiievis, Ukrainas," lisas suursaadik.

Ukrainas käib ka valmistumine talvisteks elektrikatkestusteks. Kuusk selgitas, et väiksemates linnades on olukord lihtsam, aga suuremates linnades on elektrisüsteemi keerulisem remontida, kui see rivist välja läheb.

"Kiievil, oleme kuulnud, on ka erinevad plaanid, valmistatakse ette n-ö soojapunkte, elektrigeneraatorid on bensiinijaamades. /.../ Lisasolidaarsust on tulemas, inimesed aitavad üksteist, sest saadakse aru, et okupatsiooni all on veel külmem," rääkis Kuusk.

Kiievil on kolme miljoni inimese jaoks evakueerimisplaan, kuid Kuuse hinnangul seda pigem ei kasutata.

"Siis peab elekter pikalt ära olema, ka soojasõlmed peavad olema puruks. Kui sa kaugkütet saad tagada ja isegi kui elektrit pole, siis mingigi päevavalgus on olemas, kui sa vee suudad samamoodi tagada, kas või tsisternidega viia, siis usun, et Kiievit nii lihtsalt evakueerima ei hakata. Inimesed ise lähevad maale, kui on võimalus, või lääne poole pisematesse linnadesse. Kevadel, märtsis oli ju Kiievi 4,5 miljonist elanikust alles 700 000. Nüüd on enam-vähem kolm miljonit tagasi. Ma ei usu, et see kõik kolm miljonit isegi kõige mustema stsenaariumi ajal Kiievist ära viiakse," rääkis ta.

Kuusk kinnitas, et saatkond toimetab Kiievis edasi ka elektrikatkestuste jätkumise korral.