ERR Donetski oblastis: Ukraina sõjaväelased ehitavad tavadroone ründedroonideks

Ukraina rahvuskaardi sõdurid teevad improviseeritud töökojas tavalistest kommertsdroonidest ründedroone. Neid droone saab relvastada erinevat tüüpi moonaga.

"Raske soomustehnika, näiteks tanki vastu sobib kumulatiivlaenguga käsigranaat. Algselt oli see mõeldud käsitsi heitmiseks, et ta langevarju abil maanduks tanki peale ja põleks läbi soomuse. Käsitsi aga seda kaugele ei heida. Drooniga saab selle toimetada kuni kahe kilomeetri kaugusele, kukutada see tanki peale ja tanki enam pole," selgitas Ukraina rahvuskaardi sõdur "Kobras".

Tihti räägitakse, et ukrainlaste leidlikkus on piiritu. Näiteks lõid nad miini korpuse 3D-printeriga. Sõdurid testisid polügoonil uut plastkorpusega šrapnellmoona ning tavaline kommertsdroon muutus väikeseks pommitajaks.

"Üldiselt olen ma tulemusega rahul. Langedes miin stabiliseerus ilusasti ja plahvatus oli piisavalt tugev, et plastkorpuses olevad killud lendaksid suures raadiuses laiali," rääkis "Kobras".

"See miin on mõeldud jalaväe vastu. Tundub, et surmav raadius on tal umbes 20 meetrit. Kõige tähtsam on aga see, et me saame täiendada oma moonavarusid otse lahinguväljal. Kui lahing on läbi ja vaenlane hakkab vastupealetungis taganema, jääb neist lahinguväljale vedelema palju moona ja selle kasutame me enda tarbeks ära," selgitas Ukraina rahvuskaardi sõdur Dmõtro.