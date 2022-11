Rõivas riigikokku ei kandideeri, Kersna, Kaljurand ja Raik veel mõtlevad

Reformierakonna endise esimehe Rõivase sõnul on ta alustanud uut elu erasektoris.

Reformierakonna fraktsioonis nelja riigikogu koosseisu kuulunud Kalle Palling ei kandideeri samuti järgmisesse riigikogusse.

Kuigi on spekuleeritud, et näitleja ja Rakvere volikogu liige Ülle Lichtfeldt kandideerib Lääne-Virumaal sotsiaaldemokraatide esinumbrina, ütles ta ERR-ile, et kandideerimise plaani tal pole.

Keskerakondlast Aadu Musta tabasid hiljuti koroona tõttu terviseprobleemid, kuid peale nõupidamist erakonna esimehe Jüri Ratasega kavatseb ta siiski Tartu ringkonnas riigikokku kandideerida. Samuti on oma kandideerimises kindel EKRE Valga-, Võru- ja Põlvamaa esindaja kolonel Uno Kaskpeit.

Kandideerimise otsustab lähiajal koroonatesti hanke tõttu haridusministri kohalt tagasi astunud reformierakondlane Liina Kersna. Samuti pole enda sõnul lõplikku otsust teinud Isamaasse kuuluv endine justiitsminister Raivo Aeg. Sotsiaaldemokraadist endine välisminister ja diplomaat Marina Kaljurand ei oska samuti veel vastata, kas ta kandideerib riigikogusse või mitte. "Peab erakonnaga nõu pidama," ütles ta ERR-ile reedel.

Suvel riigikogu valimistel kandideerimisest loobumisest teatanud, aga veidi hiljem oma resoluutsest otsusest taganenud Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Narva linnapea Katri Raik ütles reedel, et kavatseb teha järgmise nädala alguses avalduse, kus jagab infot oma kandidaadistaatuse kohta.

XV riigikogu korralised valimised toimuvad järgmise aasta 5. märtsil.