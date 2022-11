Vainola: tehnika vedas alt, Auvere jaam alustab järgmisel nädalal

"Auvere elektrijaamas tegime sel aastal kolm suurt tööd korraga. Tegime aastahoolduse, moderniseerimise ja meie uue keemiatehas kütuseetteannete ühenduse. Planeerisime kogu selle hoolduse ja moderniseerimise mahuks 45 päeva. Kahjuks on hoolduse- ja remondimahud natukene suurenenud ja mõned päevad pikenenud, aga oleme järgmisel nädalal Auverega väljas," rääkis Vainola ERR-ile. "Oleme ka vastava turuteate andnud," nentis ta.

"Tehnika on tehnika, selliseid mõnepäevalisi tõrkeid võib ikka ette tulla. Vaadake kasvõi Olkiluoto 3. tuumajaama, kui palju teda on edasi lükatud ja tehtud," lisas Vainola.

Auvere tagasitulek Vainola sõnul elektrihinda börsil alla ei too. "Kogu Baltikumi ja Soome hinna keskmised on olnud ühes hinnapiirkonnas ja see on juba tegelikult väga suur turg. Nii et pigem [ei too hinda alla]. Meid on aidanud see, et ilm on olnud keskmisest soojem ja tuulisem. Oleme talveks hästi valmistunud, aga nõudlus meie tootmisvõimsuste järgi on tõesti suur olnud. Vaatasin meie kümne kuu numbreid ja võrdlesin eelmise aasta elektritoodanguga: kui eelmisel aastal kümne kuuga tootsime seal 2,9 tera-watti Enefit Poweris, siis tänaseks oleme tootnud juba 4,2 tera-watti kümne kuuga," rääkis Vainola.

"Nõudlus on turul olnud tõesti suurem ja eelkõige selle pärast, et gaasielektrijaamad ei ole kõrge maagaasi hinna tõttu turule mahtunud. Aga olulist mõju pole turuhinnale sellest olnud," märkis ta.

Vainola ei taha öelda, mis toorainest Auvere jaamas elektrit tootma hakatakse. "Auvere võimaldab paindlikke kütusemikse. Millist kütusemiksi me ühes või teises tootmisplokis kasutame, see on meie ärisaladus. Me ju kõik teame, et mingi periood on vaja maksimaalset võimsust turule pakkuda, sellisel juhul suuname ka uttegaasi teistesse vanematesse plokkidesse, kus uttegaasiga on võimalik palju rohkem elektrit toota," rääkis Vainola.

Enefit Power taotleb konkurentsiametilt ka elektri universaalteenuse hinna tõstmist. "Täna kehtestatud universaalteenuse hind ei kata meie tootmiskulusid, ja alles paar päeva tagasi esitasime täiendavaid andmeid konkurentsiametile analüüsimiseks. Kahjuks on see protsess veninud, aga ma olen lootusrikas," sõnas Vainola.

Praegu on elektri universaalteenuse hind kodutarbijale 19,24 senti kWh, koos riigi kompensatsiooniga kujuneb hinnaks 13,24 senti kWh.