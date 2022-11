USA-s tahavad nüüd mõlema partei poliitikud piirata Tiktoki tegevust

Väljaanne The Spectator kirjutab, et USA-s muretsevad poliitikud üha rohkem, et populaarne nutirakendus Tiktok ohustab riigi julgeolekut. Varem on rakendust kritiseerinud vabariiklased, kuid ka demokraadid on nüüd Tiktokiga seotud probleemide pärast üha rohkem mures.