Eestis on kümneid miljoneid eurosid külmutatud Vene vara

Eesti külmutatud varadest üle 90 protsendi on seotud kahe Vene oligarhiga – Andrei Melnitšenko ning Vjatšeslav Kantoriga. Esimesele kuulub ettevõte Eurochem, mis tegutseb põhiselt Sillamäel ja teisele ettevõte DBT Muugal. Neist edasi hargneb veel rägastik nendega seotud ettevõtteid. Rahapesu andmebüroo rahvusvahelise finantssanktsiooni ja terrorismi rahastamise tõkestamine osakonna juhataja Laura Aus ütleb, et seda, kui suur on külmutatud vara väärtus, on pea võimatu kokku lugeda.

"Konkreetselt krediidiasutustes, finantsasutustest, pangakontodel külmutatud vahendeid on kokku umbes 11,7 miljonit eurot. Teine lõik on maksu- ja tolliameti külmutatud ettemaksukontodel olevad vahendid. Seal me räägime umbes 8,4 miljonist."

See summa muutub pidevalt. Näiteks võivad ettevõtted külmutatud raha kulutada külmutatud vara, näiteks kemikaalide, ohutu hoiustamise eest tasumiseks. Külmutatud vara ehk käega katsutavate asjade väärtust kokku lugeda on veel raskem.

"Kui me räägime siin ettevõttest, siis kas arvestada kõik ettevõtte põhivarad, kas lugeda ettevõtte väärtust tervikuna? Näiteks siin on ka erinevaid marginaalseid arvutusi - Leedus näiteks hirvede osas, et kui palju võib üks hirv maksta."

Tõdeda saab vaid, et kindlasti on külmutatud varade koguväärtus oluliselt suurem kui vaid külmutatud kontode väärtus. Maksu- ja tolliamet on sanktsioonide jõustamiseks teinud üle 35 000 kontrolli, rikkumisi on leitud ligikaudu 1300. Enamik on üsna tavapärased selgitab ameti tolliosakonna juhataja Eerik Heldna.

"Näiteks inimene saabub piirile tal on kaasas märkimisväärne summa eurosid, aga mis jääb deklareerimiskohustuse alla. Ütleme 7000-8000 eurot. Ta soovib lahkuda Venemaale – ütleme ei, euro kupüüride väljavedu Venemaale on keelatud vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele. Sel juhul inimene enamikel juhtudel saab sellest aru ja läheb Euroopa Liitu tagasi."

Väga palju on ka kallist elektroonikat, lisab Heldna. Näiteks hinnalt üle 750 euro maksvad mobiiltelefonid.

"Enamus Apple'i toodangust. Ka nendega me suuname tagasi. Kõik sõltub konkreetsest kaubast, aga päris palju kaupa jääb hoiule või siis ka läheb riigi omandisse, konfiskeeritakse. On ka neide juhte," rääkis Heldna.

Ära võetakse kaup, mis on süüteomenetlusega seotud. Neid juhtumeid on seni olnud kümmekond.

"Hoiule võetakse kaupa rohkem seda näiteks sularaha puhul üle 10 000 euro, neid juhtumeid siiski ka iga kuu on."

Selle saab menetluse lõpuks omanik tagasi, kui seaduslikkus tõestatakse. On ka juhtumeid, kus riik on hoiule võtnud uhkemaid asju.

"Näiteks jahte. Loomulikult me peame aru saama, et ilmselt meie akvatoorium nii atraktiivne kui Vahemere soojad sadamad ei ole. Kindlasti ka oma hinna poolest sadadesse miljonitesse ei lähe. On küll tõesti kuue nulliga summa väärtuses üksikuid veealuseid. Lennukeid ei ole," ütles Heldna.

Tolli eesmärk on, et kaupa, näiteks kiipe, mida saaks Vene sõjatööstus kasutada, üle piiri ei läheks. Rikkumiste arv tõotab tõusta, mida suuremaks kasvab Lääne tehnoloogia puudus Venemaal.

Sealjuures rõhutab Heldna, et sanktsioonirežiimi raames teeb tolla oma tööd nii, lubatud kaup saaks üle piiri liikuda.

Vene külmutatud varade kasutamise otsust pole tehtud

Varade külmutamine toimub kogu maailmas, ning taas on Lääs tõsisemalt arutamas kas osa sellest varandust saaks kasutada Ukrainale sõjakahjude kompenseerimiseks. Rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo ütleb, et eristada tuleb eraisikude vara ning Vene riigi vara.

"Vene Keskpangal on lääneriikides külmutatud varasid kuskil suurusjärgus 300 miljardit eurot või dollarit. Oligarhide külmutatud varasid on vähem, aga ka mingi 30 pluss miljardit eurot."

Maailmapanga, Euroopa Komisjoni ning Ukraina valitsus hindas septembris, et Ukraina taas ülesehitamiseks kuluks 350 miljardit eurot. Sõjakahjud kasvavad iga kuu, kui Venemaa sõjaga jätkab. Seega juba suurusjärgu mõttes on Mälksoo sõnul pigem küsimus kas kasutada Vene keskpanga raha.

"Siis on meil see probleem, et rahvusvahelises tavaõiguses on selline doktriin nagu riigi immuniteet. Riigilt ei saa ära võtta välismaa kohtus lihtsalt niisama asju, mis on seotud tema suveräänse võimu teostamisega."

Venemaa räige rahvusvahelise õiguse rikkumine Ukrainas võib anda aluse selle põhimõtte vastu minna. Kuid omakorda tekivad praktilised mured, mis ei olegi niivõrd juriidilised, tõdeb Mälksoo.

"Kui USA tähtsus maailmamajanduse ühe keskpunktina on rajanenud sellele, et tehinguid austatakse. Varal on õiguslik kaitse. Kui üks riik on oma vara deponeerinud teises riigis ja ühel hetkel mingi poliitilise kriisi tulemusena võetakse see ära, see võib saata signaali ka teistele probleemsetele riikidele, et tegelikult nende riiklikud varad, mis on USAs hoiustatud üldse ei ole nii hästi kaitstud kui nad arvasid. See võib jällegi tuua majanduslikke tagajärgi, mida USA ei taha või ei saa endale isegi lubada."

Ehk lääneriigid peavad otsustama, milline pretsedent seada. Mälksoo ennustab, et pigem Vene riigi rahad kohe käiku ei lähe.

"Kui see asi üks hetk liigub päriselt rahuläbirääkimiste suunas, siis saab seda keskpanga külmutatud raha kasutada surve avaldamise vahendina. Selle vastu, et Venemaale neid rahasid tagasi anda võib siis küsida, et Venemaa kompensatsiooni maksaks. Kui ta seda ei tee siis võib neid rahasid mitte vabaks anda, sest rahvusvahelise õiguse rikkumine on toimunud."

Ükskõik, mida otsustakse ning olgu see oligarhide või Vene riigi raha, peab Eesti otsustab üheskoos teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, kuna sanktsioonipoliitika, mida Eesti riik rakendab, on Euroopa Liidu sanktsioonide osa, selgitas Heldna.