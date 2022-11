Tuumajaama kavandav Fermi Energia sõlmib tööstusettevõtetega eellepinguid

Fermi Energia juht Kalev Kallemets ütles, et neil on praeguse seisuga sõlmitud juba 17 eellepingut. "Lepingu sisu on see, et kui valitsus otsustab tuumajaama ehitust lubada, siis tarnime meie reaktori valmimisel aastal 2035 kokkulepitud hinnaga lepingupartnerile elektrit," sõnas Kallemets ERR-ile.

Hind kujuneb Kallemetsa sõnul lennukipileti põhimõttel ehk need, kes sõlmivad lepingud varem, saavad soodsama hinnaga tuumaelektrit. Esimese 500 GWh hind on 55 eurot/MWh.

Kellega lepingud on sõlmitud, Fermi Energia öelda ei taha. "Need on eri sorti tööstusettevõtted. Ka Enefit Green ei avalda, kellega ta lepinguid sõlmib," sõnas Kallemets.

Tuumaenergia töörühma vahearuande kohaselt võib Eesti saada tuumaelektrijaama 2035. aastal või isegi paar aasta varem. See aga eeldab valitsuse ja riigikogu heakskiitu 2024. aastal, mille riigijuhid saavad anda järgmisel aastal valmiva töörühma lõpparuande põhjal. Kuni neljast moodulreaktorist koosneva jaama koguvõimsus võiks olla 1200 megavatti.