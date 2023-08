Fermi Energia sihib tuumajaama asukohana Aidu-Liiva küla

Riik valis tuumajaama võimaliku asukohana välja 15 kohta, neist kaks − Toila (sealhulgas Lüganuse) ja Kunda piirkond − kattuvad Eestis seni ainsana tuumaenergeetikat arendava Fermi Energia valikuga, märgib ajaleht.

Asukohtade võrdlus ja täpsem valik selgub riigi eriplaneeringu käigus, mille algatamist kavatseb Fermi Energia tuleva aasta alguses taotleda.

Fermi Energia tehtud eeluuringute tulemusena sobiksid väikese moodulreaktoriga jaama asukohaks Letipea küla piirkond Viru-Nigula vallas ja Aidu-Liiva küla piirkond Lüganuse vallas. Mõlmad tahab firma pakkuda planeeringu kandidaataladeks.

Lüganuse vallavolikogule saadetud kirjas loeb ettevõte üles Aidu piirkonna tugevused: hea logistika, piirkonna tööstuslik pärand ja tööstuskogemusega tööjõu saadavus, võimaliku asukoha maa tööstuslik kasutus ja sihtotstarve, jahutusvee olemasolu Aidu tranšeedes ning suletud Kohtla, Sompa ja Viru kaevanduses, lähedus elektri põhivõrgule, soodsa kaugkütte soojuse pakkumine Kiviõli, Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe ja Narva linnale ning Püssi, Lüganuse, Kohtla-Nõmme ja teiste huvitatud asulate tarbijatele.

Sarnase sisuga kiri läks ka Viru-Nigula vallavolikogule.

Et Aidu saaks eriplaneeringu algatamise taotlusse asukohakandidaadina sisse kirjutada, peab Lüganuse vallavolikogu sellega nõus olema. Nii palubki Fermi Energia volikogult septembri lõpuks kirjalikku seisukohta: kas Lüganuse vald on valmis osalema Aidu-Liiva küla piirkonnaga riigi eriplaneeringus vähemalt kahe, kuid maksimaalselt nelja väikereaktoriga elektrijaamale parima võimaliku asukoha tuvastamiseks. Seda muidugi juhul, kui valitsus ja riigikogu otsustavad, et tuumaenergia Eestisse tulla võib.

Lüganuse volikogu hakkab seda kirja arutama ilmselt juba augusti istungil, ütles ajalehele abivallavanem Helve Pettai.