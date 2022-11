Uus nädal algab pehme talveilmaga

Uue nädala algus on pehme talveilmaga, kuid kolmapäevast alates hakkab tasapisi kuivemaks ja külmemaks minema.

Esmaspäeva öö on Eestis enamasti pilves. Kohati sajab vähest lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, saarte rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 6 kraadi, saarte rannikul on kuni kraad sooja.

Hommikul võib saartel veidi lörtsi või vihma sadada. Tuul puhub kagust ja idast 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 5 kraadi, saarte rannikul kohati kraad sooja.

Päev on enamasti pilves. Kohati sajab vähest lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Puhub ida- ja kagutuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 ja 0 kraadi vahel, saartel on kohati sooja kuni 3 kraadi.

Teisipäeval jõuab Eestisse veidi soojem õhk. Mõnel pool sajab – mandril peamiselt lund, saartel lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on öösel -4 kraadist +2 kraadini, päeval -2 kraadist +3 kraadini.

Kolmapäev tuleb sajusem ning järk-järgult külmeneva õhuga. Järgnevatel päevadel läheb ilm vähehaaval kuivemaks ja selgemaks, aga ka külmemaks ning miinuskraade võib tulla nädalavahetusel 10 kraadist enam.