Hiinas puhkenud rahutuste tõttu jätkab nafta hind langemist

Nafta hind jätkas esmaspäeva hommikul langemist, rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on nüüd 81,37 dollarit barreli kohta. Investorid muretsevad, et Hiinas puhkenud rahutuste tõttu väheneb nõudlus toornafta järele veelgi.

Nafta hind on 2022. aastal olnud volatiilne. Aasta alguses tõusis Ukraina sõja tõttu nafta hind üle 100 dollari. Lääneriikide keskpangad aga karmistavad rahapoliitikat ja Hiina jätkab karmi koroonapoliitikat. Hiljuti puhkesid Hiinas ka suured rahutused.

Hiina tehnoloogiafirma Baidu andmed näitavad, et Hiina suurlinnades on liiklus märkimisväärselt vähenenud. Pekingis vähenes liiklus 45 protsenti, Guangzhous aga 35 protsenti. Andmefirma Kpler teatel võib Hiina nõudlus selles kvartalis olla 15,11 miljonit barrelit päevas. Eelmisel aastal samal perioodil oli see 15,82 miljonit barrelit, vahendas Bloomberg.

USA võimud teatasid hiljuti, et naftagigant Chevron võib jätkata tootmist Venezuelas. Sanktsioonide tõttu pidi Chevron kolm aastat tagasi Venezuelas äritegevuse peatama.

USA-s kaubeldava nafta WTI hind 74,07 dollarit barreli kohta.