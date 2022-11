EL ei jõudnud esmaspäeval Vene naftale hinnalae kehtestamises kokkuleppele

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et Euroopa Liidu (EL) riigid ei jõudnud esmaspäeval Vene naftale hinnalae kehtestamises kokkuleppele. Bloombergi allikate teatel vaidlesid riigid esmaspäeval selle üle, kas kehtestada ülempiiriks 62 dollarit barreli kohta, aga Balti riigid ja Poola tahtsid arutlusel olnud ülempiiri allapoole tuua.

Balti riigid ja Poola leidsid, et arutlusel olnud hinnalagi on endiselt Moskva jaoks liiga soodne. Pole selge, millal EL-i liikmesriigid kokkuleppele jõuavad, vahendas Bloomberg.

Kreekas ja Küprosel asuvad suured laevafirmad, nemad soovivad, et ülempiir jääks kõrgemale tasemele.

EL tegi alguses ettepaneku, et hinnalagi oleks 65 dollari juures. Venemaa müüb juba aga praegu oma toornaftat allahindlusega. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli teisipäeva hommikul 85 dollarit barreli kohta.

Hinnalae idee töötas välja USA rahandusministeerium. EL-i kõneluste seisu kommenteeris esmaspäeval ka USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby.

"Meie EL-i kolleegid töötavad praegu läbi üksikasjad, kuidas seda rakendatakse ja millisel tasemel see oleks. Ma arvan, et meil pole praegu survet, et osaleksime selles arutelus rohkem, kui praegu teeme," ütles Kirby.