Läti lennufirma Air Baltic on hoolimata käibe kasvust suures kahjumis

Läti lennufirma Air Balticu kahjum oli üheksa kuu lõikes üle 35 miljoni euro, mis on kaks korda väiksem kui kahjum 2021. aasta samal perioodil. Samas tõusis 2022. aastal ettevõtte käive 362,5 miljoni euroni.

2021. aastal oli lennufirma Air Balticu kahjum esimese üheksa kuu jooksul 72 miljonit eurot.

Ettevõtte tegevjuht Martin Gauss lubas, et Air Baltic on varsti taas kasumlik.

Tegevjuhi sõnul on samas ettevõtte olukorra muutnud raskemaks sõda Ukrainas, mis on tinginud tarneahelate probleeme, lennukikütuse hinna tõusu ja vajaduse muuta lennugraafikuid.

Ettevõtte käive üheksa kuu jooksul oli 362,5 miljonit eurot, mis on 172 protsenti rohkem kui 2021. aastal.

Esimese üheksa kuuga lendas Air Balticuga 2,4 miljonit inimest, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.

Gaussi teatel on lennundusvaldkond taastumas koroonapandeemia mõjudest ning see on näha ka lennundusettevõtete seisus.