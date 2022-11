Estonia huku uurimine jätkub, kuigi valitsus pole lisaraha veel eraldanud

Parvlaev Estonia hukku uuriva ohutusjuurdluse keskus esitab nädala jooksul valitsusele uue taotluse uurimise jätkamise lisaraha saamiseks. Uurimise praeguses etapis on käimas Estonia digitaalse kaksiku loomine, et modelleerida selle abil, millised vigastused võis laevakere saada merepõhjaga kokkupõrkel.

Ohutusjuurdluse keskuse juhi Rene Arikase sõnul lepiti esmaspäeval majandusminister Riina Sikkutiga kokku, et nädala jooksul valmistatakse ette uus taotlus uurimise rahastamiseks valitsuse reservfondist. Praegu uurimine jätkub.

"Tänase seisuga Estonia esialgne hindamine jätkub. Pooleli on hetkel pääsenute ja teiste Estonia hukuga seotud oluliste isikute intervjuud, samamoodi käib Estonia digitaalse kaksiku loomine selleks, et läbi viia erinevad arvutuslikud modelleerimised ja oleme valmis viima ka läbi mereuuringud, mille jaoks taotlesime sel kevadel täiendavat rahastust," lausus Arikas.

Estonia digitaalse kaksiku loomise ja selle merepõhjaga kokkupõrke modelleerimisega tegelevad Tallinna Tehnikaülikooli teadlased.

"Selle eesmärk on välja selgitada, kas on võimalik, et need avaused ja purunemised, mis laevalt on leitud, tekkisid merepõhjas. See on esimene hüpotees, millega me töötame. Selleks loome laevast digitaalse kaksiku ehk arvutusmudeli, millega on võimalik simuleerida laeva kontakti merepõhjaga," ütles TTÜ meretehnoloogia professor Kristjan Tabri.

Praegu planeeritud uuringute eeldatavaks kogumaksumuseks on Arikase sõnul üle 5,2 miljoni euro, valitsuse poolt on uurimiseks eraldatud aga kolm miljonit eurot.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut möönis, et sellise ainulaadse uurimistööd kulusid on raske ette näha ja pealegi on kõik kallimaks läinud.

"Sellele kolmele miljonile, mis uurimise taasalustamise otsusega eraldati, vajadusel tõesti uurimise juht tuleb valitsusse lisataotlusega. Seni ei ole valitsuses lisataotlust arutatud, aga kui need vajadused on selged, siis kahtlemata valitsus seda ka arutab," ütles Sikkut.