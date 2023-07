OJK juhtivekspert: meretööd Estonia vraki juures käivad pausideta

Roosipuu rääkis ETV saates "Ringvaade suvel", et laev Viking Reach koos uurimismeeskonnaga jõuab Estonia vraki asupaika umbes südaööl. Töö algab kohe.

"Tööd lähevad kohe käima. Alustame kohe ettevalmistuste ja seadistustega tööde läbiviimiseks. See võtab mõne aja kohapeal aega ja kohe öösel algavad ka esimesed tööülesanded peale," ütles Roosipuu.

"Tööd on planeeritud nii, et kõiki ülesandeid täidetakse 24 tundi ööpäevas, pause ei tehta, töö toimub vahetustega ja kulgeb pidevalt. Seda võib mõjutada üksnes ilm ja muud looduslikud olud, mis võivad tööd vahepeal pausile panna," lisas ta.

Uurimismeeskonnal on plaanis võtta proove merepõhja aluskorra kivimist, laeva parema parda vigastuse juurest, tuua üles mõni terasdetail vraki pealt ja selle lähedusest, selgitas Roosipuu.

"Seejärel on plaanis siseneda allveeroboti abil autotekile, vaadelda autotekki võimalikult suures ulatuses, millises seisus on lasti olukord, samuti uste, luukide, ventilatsiooniavade seisukord, võimalusel näha ka parema parda vigastust seestpoolt. Viimase tööna on plaanis üles tuua parvlaeva Estonia vööriramp, mida kaldal edaspidi täiendavate uuringute ja analüüsidega uurida."

Roosipuu sõnul aitab vöörirambi üles toomine ehk teada saada, miks see oma kohalt on eemaldunud. Lisaks ei ole varem saanud vöörirampi igast küljest vaadelda, aga maa peal on võimalik seda väga lähedalt ja täpselt uurida.

"Kuna ramp on õnnetuse seisukohalt väga oluline tõend, siis see kindlasti teatud asju aitab selgemaks ja kindlamaks muuta," sõnas ta.

Roosipuu kinnitusel käib veealune töö ainult allveerobotiga.

"Tööjaotus on meil koostöös Rootsi partnerasutusega seekord nii, et rootslased on teinud vastava riigihanke, kus olid erinevad ülesanded antud, aga töömeetod oli lahtine ehk kõik pakkujad said oma vastavate seadmete, kompetentsi põhjal pakkuda, kas kasutada ainult roboteid, üksnes tuukreid või mõlemat koos. Edukas pakkuja, kes neid töid hetkel teeb, jõudis veendumusele, et kõiki neid töid on võimalik ära teha üksnes allveerobotite abil ja tuukreid meil kaasas ei ole. See on odavam ja mõnes mõttes ka ohutum variant," selgitas Roosipuu.