Elon Musk ja Apple lahendasid oma tüli

Elon Musk teatas Twitteri kaudu kolmapäeval, et ta kohtus Apple tegevjuhi Tim Cookiga. Muski sõnul lubas Cook talle, et Apple pole kunagi plaaninud Twitteri äpi eemaldamist enda äpipoest.

Muski ja Apple'i tüli leevenemist võis esmalt tuvastada Muski jagatud videost Twitteris, kus ta kiitis Apple peakontoris asuvat aeda.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.