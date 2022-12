Kallas ootab Vene nafta hinnalae otsust neljapäeva jooksul

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et Euroopa Liit on Vene naftale hinnalae kehtestamisel üsna lähedal ning kokkulepe võib tulla juba neljapäeval.

Ametlikult kinnitamata andmetel tegi Euroopa Komisjon neljapäeval ettepaneku kehtestada ülempiiriks 60 dollarit barreli kohta, vahendas Wall Street Journal.

"Jah, need läbirääkimised on käinud. Me oleme kogu aeg soovinud, et see oleks alla turuhinna. Kui turuhind on hetkel 68, siis 60 on kindlasti alla turuhinna," kommenteeris Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Millest me peame aru saama, on see, et seal on väga palju erinevaid huvisid. Meie oleme rääkinud sanktsioonist Vene naftale algusest peale, et see toidab Vene sõjamasinat ja need tulud tuleb ära võtta," lisas ta.

"Me oleme kokkuleppele üsna lähedal. Ma loodan, et see tuleb tänase päeva jooksul," ütles Kallas veel.