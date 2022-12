EE: energeetikaprojektideks vajaliku kapitali kättesaadavus on vähenenud

Energeetikaprojektid vajavad finantseerimiseks pikaajalist kapitali, kuid selle kättesaadavus on tunduvalt vähenenud, ütles ettevõtte juhatuse liige ja finantsdirektor Andri Avila.

Viru Keemia Grupi juht Ahti Asmann ütles kolmapäeval "Esimeses stuudios", et Eesti Energia 500-miljonilisi võlakirju pole suudetud juba kaks korda refinantseerida.

Avila sõnul ei ole see info päris täpne. Ta rääkis ERR-ile, et tegelikult on võlakirjade refinantseerimine Eesti Energial tegemata jäänud vaid ühel korral.

"Otsustasime ise tehinguga mitte edasi minna, kuna Venemaa agressioon Ukrainas oli võlakirjade turu sassi löönud," põhjendas ta.

Avila märkis, et energeetikaprojektid on üldjuhul väga pikaajalised ning vajavad finantseerimiseks ka pikaajalist kapitali, kuid selle kättesaadavus on tunduvalt vähenenud.

Investorite huvi on väga suur mahukate meretuuleparkide investeeringute vastu, kuid samas oodatakse tema sõnul garantiisid, et suured investeeringud pikas perspektiivis ära tasuks.

"Osa riike on taastuvenergia osakaalu kasvatamise huvides selliseid garantiisid arendajatele pakkumas," lisas ta.

Avila sõnul on keskkonnateemad finantseerimises väga olulisel kohal, näiteks tuule- ja päikeseparke ning muid taastuvenergia projekte on jätkuvalt võimalik finantseerida, kuid laenukapitali hind on ka nende puhul tunduvalt kasvanud.

Fossiilkütustega seotud investeeringuid on aga väga keeruline laenuga finantseerida.

"Samuti on geopoliitilistel põhjustel paljud finantseerijad siinse regiooni osas muutunud väga ettevaatlikuks ning laenuraha kaasamine on muutunud keerulisemaks," nentis Avila.