Venemaa: hinnalagi nõudlust Vene nafta järele ei vähenda

Venemaa ametnikud hoiatasid Vene naftale hinnalae kehtestanud Euroopa riike, et neile naftat enam ei müüda ning lisasid, et nõudlus Vene nafta järele ei ka maailmas kuhugi. Kremli teatel Venemaa hinnalage ei tunnista.

Venemaa on varem hoiatanud, et ei hakka enam riike, kes hinnalae kehtestamisel osalevad, enam oma naftaga varustama. Seda kinnitas taas Venemaa saadik rahvusvaheliste organisatsioonide juures Mihhail Uljanov.

"Sellest aastast alates peab Euroopa hakkama saama ilma Venemaa naftata," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles laupäeval, et Venemaa ei tunnista nende naftale seatud hinnalage, kuid selleks oldi valmis ning selle analüüsimisega tegeldakse.

Peskovi sõnul antakse seejärel teada, millised on Venemaa vastusammud hinnalaele.

Venemaa saatkond USA-s kritiseeris hinnalage kui vaba turu põhimõtete moonutamist. Saatkond lisas, et nõudlus Vene nafta järele ei kao kuhugi ka hinnalae kehtima hakates.

"Sellised sammud tekitavad juurde ebakindlust ja tõstavad tarbijate jaoks kulusid," märkis saatkond.

Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid reedel kokkuleppele ja kehtestasid Venemaa naftale hinnalaeks 60 dollarit barreli kohta.

Venemaa toornafta hinnalage jõustatakse transpordi ja teenuste osutamise keeldude kaudu. Alates esmaspäevast, 5. detsembrist on keelatud sellise Venemaa nafta transport kolmandatesse riikidesse, mis on ostetud kallimalt kui 60 dollarit barreli kohta. Samuti ei tohi osutada teenuseid laevadele, mis kallimat Venemaa naftat veavad. Ettevõtjatele on jäetud üleminekuajad enne 5. detsembrit ostetud Venemaa nafta sihtkohta viimiseks.

Hinnalae raames tahavad lääneriigid, et Venemaa jätkaks nafta tarnimist maailmaturule. Seetõttu ei kehtestanud lääs madalamat ülempiiri, vahendas Bloomberg.

Kokkuleppe juurde lisati läbivaatamisklausel, mille kohaselt vaadatakse Venemaa nafta hinnalagi iga kahe kuu tagant üle, et hinnata, kas kehtiv piirhind on olusid arvestades õige, ja vajadusel määrata uus tase.

Leppes on ka punkt, et hinnalagi peab olema vähemalt viis protsenti maailmaturu keskmisest hinnast allpool.

Alates 5. detsembrist hakkab kehtima ka Euroopa Liidu sanktsioon, mis keelab Venemaa toornafta meritsi impordi Euroopasse, kehtestades erandi ainult torujuhtmete kaudu imporditavale naftale. Nafta hinnalae seadmise puhul on tegemist sellele sanktsioonile täiendava meetmega, mitte ei asenda seda.