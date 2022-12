Hinnalagi Vene naftale ei pannud OPEC-it koos Venemaaga tootmise eesmärke muutma

Euroopa Liidu liikmesriigid kehtestasid reedel Venemaa naftale hinnalaeks 60 dollarit barreli kohta, vahendas Wall Street Journal.

Kreml teatas laupäeval, et Venemaa hinnalage ei tunnista ning OPEC+ organisatsioon leppis pühapäeval kokku, et kartell ei naftatootmise eesmärkidest ei loobu.

Viimasel OPEC+ kohtumisel leppisid tootjad kokku tootmise kärpimises kahe miljoni barreli võrra päevas. See tekitab pingeid kontserni suurima eksportija Saudi Araabia ja Washingtoni vahel, mille ametnikud süüdistavad Saudi Araabiat hindade tõstmises, et toetada Venemaa sõda Ukrainas. Saudid on seda aga eitanud.

Mõnede OPEC-i delegaatide hinnangul võib Venemaa toornafta eksport hinnalae tõttu langeda üle ühe miljoni barreli päevas. See prognoos on kooskõlas Rahvusvahelise Energiaagentuuriga, mis nõustab tarbijariike ja näeb ette langust 1,4 miljoni barreli võrra päevas. Venemaa naftatoodang oli oktoobris 9,9 miljonit barrelit päevas.

OPEC+ otsus kärpida tootmist oktoobris vihastas Valge Maja ja Kongressi demokraate, kelle sõnul õõnestas see ülemaailmseid jõupingutusi pidurdada Venemaa sõda Ukrainas.