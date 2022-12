Hiina leevendab koroonapiiranguid ja nafta hind tõusis

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis 2,2 protsenti ja on nüüd umbes 86,45 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on 80,84 dollarit barreli kohta.

Toornafta hind hakkas tõusma juba eelmisel nädalal. Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid kehtestasid reedel Venemaa naftale hinnalaeks 60 dollarit barreli kohta.

Esmaspäevast hakkab kehtima ka EL-i sanktsioon, mis keelab Venemaa toornafta meritsi impordi Euroopasse, kehtestades erandi ainult torujuhtmete kaudu imporditavale naftale. Nafta hinnalae seadmise puhul on tegemist sellele sanktsioonile täiendava meetmega, mitte ei asenda seda.

Hiina kompartei leevendab riigis koroonapiiranguid, see suurendab maailmas nõudlust nafta järele veelgi. Kreml teatas nädalavahetusel, et Venemaa hinnalage ei tunnista ning OPEC+ leppis pühapäeval kokku, et kartell oma naftatootmise eesmärkidest ei loobu.

Venemaa toornafta Urals hind oli esmaspäeva hommikul 64,22 dollarit barreli kohta.

Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak kordas pühapäeval, et Moskva ei tarni naftat nendesse riikidesse, mis kehtestasid hinnalae.

"Me müüme naftat ja naftasaadusi nendele riikidele, kes meiega turutingimustel teevad koostööd, isegi kui peame tootmist veidi kärpima," ütles Novak.