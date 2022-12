Bloomberg: Euroopa Liit tahab sanktsioonidega pigistada Vene droonitootmist

Euroopa Liit tahab oma üheksanda sanktsioonide paketiga kehtestada piirangud Vene droonitootmise sektorile. Majandusblokk tahab uued sanktsioonid võtta vastu järgmisel nädalal. Varem on tuvastatud, et nii Vene kui Iraani päritolu droonides on lääneriikidest pärit tehnoloogiat.