Saksamaa valmistub sõjakuritegude eitamist kriminaliseerima

Berliinis leiab iga päev aset kümmekond või vahel lausa kümneid meeleavaldusi, olgugi need mõnikord vaid paari mõttekaaslase ettevõtmised.

Populaarseim koht on kahtlemata Brandenburgi värava ümbrus. Samal ajal võideldakse ühel pool jõulukuuske naistevastase vägivalla vastu ja teisel pool Põhja-Korea režiimi vastu. Mõned inimesed igatsevad üleüldist maailmarahu, teised on tänavale tulnud Iraani naiste toetuseks.

Kõik meeleavaldused on ühtviisi lubatud ja toimuvad kenasti politsei pilgu all.

Berliini Vene saatkonna vastas hoitakse sõjaõuduste pilte pidevalt silme ees ja küünlaid põlemas. Natukene maad sealt edasi protestivad ukrainlased vene kultuurikeskuse vastu.

"Vene maja Berliini südames on vale, arvestades seda, mida Venemaa teeb. See on tohutult suur hoone, suurim vene maja maailmas, nad maskeerivad seda kultuuri ja teaduse nimega, aga tegelikult kasutavad seda propaganda levitamiseks ja propaganda tõttu see sõda ka algas," rääkis meeleavaldaja Stanislav.

"On täiesti vale lasta sellel Venemaale kuuluval majal tegutseda ajal, mil käib täiemahuline sõda ja Ukraina rahva tapmine," ütles meeleavaldaja Marina.

Sõjakuritegude pisendamise järel võib minna kohtu alla

Berliinist võib leida igasuguseid meeleavaldusi. Mõned meeleavaldajad on näiteks veendunud, et Ukrainas sõdides kaitseb Venemaa end NATO plaanide eest.

"Venemaa kaitseb end NATO eest, NATO ümbritseb Venemaad ja seisab kohe Venemaa piiril, nii et ärge öelge mulle, et NATO ei tegele agressiooniga. See on USA plaan Venemaa jaoks," rääkis protestija.

Protestija oma nime ei ütle ja nõukogude okupatsiooni tagajärgedest Eestis kuulda ei taha.

"Te nimetate seda okupatsiooniks, aga kõik need rahvad ja Nõukogude Liidu vabariigid võitlesid Punaarmee poolel fašismi vastu ja nad olid võidukad," ütles ta.

Edaspidi võib selliste meeleavalduste korraldamine üha keerukamaks osutuda, sest Saksamaa on osalt Euroopa Liidu nõudel vastu võtmas seadust, mis kriminaliseerib igasuguste sõjakuritegude ja genotsiidi eitamise või pisendamise. Kuhu täpselt joon tõmmatakse jääb kohtute otsustada, aga Butša veresauna eitamine või jutt Kiievi fašistlikust võimust võib jääda juba teisele poole joont.

Ukrainlased vene lippudega meeleavaldajaid ära keelata ei soovi.

"See on demokraatia. Mõningaid sümboleid nagu Z-sümboleid peetakse sõjasümboliteks ja Venemaa agressiooni sümboliteks, nii et need ei ole siin lubatud. Muidugi võib Ukraina sõjapõgenikel olla halb näha Venemaa lippe, aga see on demokraatia ja igaühel peab olema õigus arvamust avaldada," ütles Alina.

Checkpoint Charlie hoiab elus külma sõja aegse Berliini õppetunde ning sealne muuseum ja jõulukuusk on üleni Ukraina värvides. Muuseumi kõrval müüvad ettevõtlikud inimesed aga mitmesugust nõukogude sümboolikat.

Parlamendi kõrval pakub end Adolfiks nimetav mees võimalust teha fotot Ida-Saksamaa julgeolekuteenistuse Stasi vormimütsiga. "Need ei ole terroriorganisatsioonid, minu jaoks mitte," ütles ta. Gestapo vormi ega haakristiga lippu Adolf mõistagi välja ei paku.

Sakslased on oma ajaloo tumedama külje tükkideni lahti võtnud. Kohas, kus asus kunagi natsiriigi salapolitsei Gestapo ja SS-i peakorter, on nüüd mäluasutus Terrori topograafia ja näitus sellest, kuidas saksa rahvas terroririigini jõudis.

Venemaa peab aga jätkuvalt uut vallutussõda ja nõukogude režiimi samasugune hukkamõist näib olevat veel kaugel.