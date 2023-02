Harris: Venemaa on pannud Ukrainas toime inimsusevastaseid kuritegusid

USA presidendi Joe Bideni administratsioon on ametlikult jõudnud järeldusele, et Venemaa on Ukrainas peaaegu aasta kestnud invasiooni ajal pannud toime inimsusevastaseid kuritegusid, ütles USA asepresident Kamala Harris laupäeval Müncheni julgeolekukonverentsil.

"Venemaa tegevuse puhul Ukrainas me oleme uurinud tõendeid, me teame õigusnorme ja pole kahtlust: need on inimsusevastased kuriteod," sõnas Harris.

"Ja ma ütlen kõigile, kes on neid kuritegusid toime pannud, ja nende ülemustele, kes on neis kuritegudes kaasosalised, et teid võetakse vastutusele," lisas ta.

USA välisministeeriumi juhitud juriidilise ja faktilise analüüsi järel tehtud ametlik otsus ei too endaga kaasa vahetuid tagajärgi käimasolevale sõjale. Washington loodab aga, et see aitab Venemaa režiimi liidrit Vladimir Putinit rohkem isoleerida ning tugevdada juriidilisi jõupingutusi tema valitsuse liikmete vastutusele võtmiseks rahvusvaheliste kohtute ja sanktsioonide kaudu.

USA on juba varem andnud hinnangu, et Venemaa sõjaväelased on toime pannud sõjakuritegusid, kuid Bideni administratsiooni järeldus, et Venemaa tegevus liigitub inimsusevastaste kuritegude alla, viitab juriidilisele analüüsile, mille järgi on teod mõrvast kuni vägistamisteni laialdased, süstemaatilised ja tahtlikult suunatud tsiviilisikute vastu. Rahvusvahelises õiguses peetakse seda tõsisemaks süüteoks.