Pariis: Macron ütleb Putinile, et Venemaa viiks väed Ukrainast välja

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni nõunikud ütlesid, et Macron helistab Vladimir Putinile ja avaldab talle survet, et Venemaa lõpetaks sõjalise tegevuse Ukrainas. Väidetavalt ütleb Macron Putinile, et Venemaa peab oma väed Ukrainast välja viima.