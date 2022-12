Eesti tühistas Vene mõjuagendi Aleksandr Kornilovi elamisloa

"Vene lõhestamispoliitika teenimisel on tagajärjed. Koostöös politsei- ja piirivalveametiga (PPA) tühistasime Aleksandr Kornilovi elamisloa. Ta on Kremli aktivist, Venemaa mõjutusvõrgustiku osa," teatas kaitsepolitsei (kapo) sotsiaalmeedia vahendusel inglise keeles ning viitas oma aastaraamatule.

Serving Russia's politics of division will have consequences. KAPO and @Politsei revoked the residence permit of Alexander Kornilov, a Kremlin activist, a link in Russia's influence network. Also banned from Schengen for 5 years. More info on the pic in our 2014 Annual Review pic.twitter.com/z5woaOUk66