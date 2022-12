Saksa leht: USA toetab Saksa tankide saatmist Ukrainale

Saksa ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung teatas allikatele tuginedes, et Ameerika Ühendriigid toetavad Saksa päritolu Leopard 2 tankide saatmist Ukrainale. Ekspertide hinnangul sobiksid need Ukrainale ka paremini kui teised tankitüübid. Näiteks kasutavad Leopard 2 tanke ka Poola relvajõud.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) teatas kahele allikale tuginedes, et USA on andnud Saksamaale märku, et Ameerika Ühendriigid kiidaksid heaks Saksa päritolu Leopard 2 tankide saatmise Ukrainale.

Allikate kinnitusel ütles USA presidendi administratsiooni julgeolekunõunik Jake Sullivan seda Saksa välispoliitika nõunikule Jens Plötnerile juba oktoobris.

Ühe allika kinnitusel ütles Sullivan Plötnerile telefoni teel, et USA tervitaks seda, kui Saksamaa saadaks Ukrainale Leopard 2 tanke, kuid see peaks olema Saksamaa enda initsiatiiv.

Saksa Föderaalvalitsus ei ole eitanud, et Sullivan sellel teemal Plötneriga suhtles, toob FAZ esile. Saksa valitsuse esindaja kinnitas lehele, et riik on oma liitlaste, eelkõige Ameerika Ühendriikidega, Ukraina toetamise teemal pidevalt kontaktis.

Samas olevat valitsuse esindaja sõnul pakutava abi detailid konfidentsiaalsed.

Saksa kantsler Olaf Scholz on pidevalt rõhutanud, et Saksamaa teeb oma otsuseid koos lähimate liitlastega. Valitsuse esindaja rõhutas, et ka Ameerika Ühendriigid ei ole saatnud lääneriikide päritolu tanke Ukrainale.

Sõjandusekspertide hinnangul sobib Leopard 2 Ukraina oludesse hästi

Euroopa välissuhete nõukogu liige Gustav Gressel rõhutas lehele, et Leopard 2 on ka Poola relvajõudude põhiline tank. Seega saaks Leopard 2 tankide hooldustöid teha Poolas.

Saksa kaitsetööstuse ettevõtete Rheinmetall ja Krauss-Maffei Wegmanni sõnul suudaks Saksamaa lühikese etteteatamisega anda Ukrainale 80 tanki.

Veel 30 tanki saaks võtta Bundeswehri väljaõppekeskusest. Need saaks omakorda asendada Vene või Nõukogude päritolu tankidega Ukraina inventarist.

Euroopa välissuhete nõukogu ekspert Rafael Loss on varem esile toonud, et Leopard 2 tank on kasutusel 13 Euroopa riigis, sh peale Saksamaa ka Hispaanias ja Soomes, mis lihtsustaks tankide hooldust ja tankimeeskondade väljaõpet.

Samuti on Leopard 2 erinevalt Prantsusmaa Leclerc tankidest või Suurbritannia Challengeride tankidest siiani tootmises, rõhutas Loss. Seetõttu on lihtsam soetada ka varuosi.

USA valitsuse esindaja ei kinnitanud ega lükanud ümber lehe väiteid

Sullivani esindaja Adrienne Watson teatas peale Saksa lehe uudist, et USA jätab sakslaste otsustada nendele suunatud palvetele vastamise. FAZ toob esile, et Watson ei kinnitanud ega lükanud ümber lehe väiteid.

Wattson andis ka märku, et USA hindab Saksamaa antud julgeolekuabi Ukrainale. Saksamaa on andnud ukrainlastele mitmikraketiheitjaid, õhutõrjesüsteeme ja laskemoona.