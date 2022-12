Londonis vahistati tuntud Vene oligarh Mihhail Fridman

58-aastane Mihhail Fridmani kahtlustatakse rahapesus, pettuses ja kavatsuses kohtus vande all valetada. Fridmani kodu Londonis otsiti läbi.

Koos Fridmaniga võeti vahi alla 35-aastane mees, kes oli sündmuskohalt lahkumas sularaha täis kotiga.

Samuti võeti eraldiseisvalt Londonis vahi alla üks 39-aastane mees, keda süüdistatakse samuti rahapesus ja pettuses, toob esile Rahvusvaheline organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonist teatamise projekt (OCCRP).

Fridmanile kuulub Venemaal suurim erakätes olev pank

Mihhail Fridman on Vene Alfa Groupi asutaja ja üks peamisi osanikke. Gruppi kuulub ka Alfa Bank, mis on Venemaa suurim erakätes olev pank.

Euroopa Liit on nimetanud Fridmani oluliseks isikuks ja rahastajaks Vene presidendi Vladimir Putini siseringis.

Londonis elav Mihhail Fridman on üks Venemaa oligarhidest, kes on nii Suurbritannia kui ka Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas. Ta teenis oma raha jaekaubanduses ja panganduses ja on varem väitnud, et tal pole mingisugust poliitilist võimu.

Briti ajaloolane Owen Matthews kirjeldas oma raamatus, et Fridman kinnitas mõni päev enne sissetungi, et Venemaa ei alusta sõda Ukraina vastu.

Märtsis kritiseeris Fridman Venemaa sõjategevust Ukrainas. Hiljem ütles ta aga ajakirjanikele, et ei soovi Putinit otse rünnata, sest see ei mõjutaks Venemaa poliitikat.

Bloombergi miljardäride indeksi kohaselt on Fridmani väärtuseks ligikaudu 11,4 miljardit dollarit.

Oligarhi arreteerimisega tegeles eraldi eliidi uurimiseks mõeldud üksus

Fridmani arreteeris alles selle aasta juulis moodustatud eraldi kleptokraatiaga võitlemise üksus (Combating Kleptocracy Cell).

Üksus moodustati spetsiaalselt korruptiivsete eliidi hulka kuuluvate isikute uurimiseks, samuti nende uurimiseks, kes püüavad sanktsioonidest kõrvale hiilida ja toetavad rahapesu.

Üksuse eriliseks fookuseks on Vene presidendi Vladimir Putiniga seotud isikud.

Kolm vahi alla võetud isikut on Ühendkuningriigis vabastatud kautsjoni vastu, teatas OCCRP.