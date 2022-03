FT: Vene oligarhid ei julge riigis Putini poliitikat muuta

Venemaa president Vladimir Putin kutsus eelmisel nädalal Kremlisse riigi kõige tähtsamad ärimehed.

Putin hoidis kohtumisel sotsiaalset distantsi ja istus oligarhidest umbes seitsme meetri kaugusel. Putin ütles oligarhidele, et tal pole muud valikut, kui Ukrainasse tungida, vahendas Financial Times.

"See oli mõttetu kohtumine. Ta tahtis ainult oma tegevust selgitada. Tema seletus oli, et ta saab aru, aga pole muud võimalust. Ta tõesti arvabki nii," ütles üks kohtumisel osalenud ärimees.

Lääneriigid lisasid Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja ka hulk Venemaa ärimehi. Lääs loodab, et ärimehed nõuavad Putinilt kursi muutmist. Putin andis aga kohtumisel ärimeestele terava sõnumi. Kõik oligarhid, kes väldivad äritegevust lääne poolt sanktsioneeritud ettevõtetega, langevad Kremli suhtes ebasoosingusse.

"Putini võim on muutunud peaaegu absoluutseks, igasugune eriarvamus on nüüd keelatud," ütlesid kohtumisel osalenud oligarhide liitlased.

Mõned Vene oligarhid hankisid oma varanduse juba 1990. aastatel. Siiski domineerisid kohtumisel ärimehed, kes juhivad riigifirmasid. Nad kuuluvad Putini siseringi.

Hiljuti kritiseeris Venemaa sõjategevust Ukrainas oligarh Mihhail Fridman. Teisipäeval ütles ta aga ajakirjanikele, et ei soovi Putinit otse rünnata, sest see ei mõjutaks Venemaa poliitikat.

"USA sanktsioonide nimekirja kuulumine oli varem patriotismi staatusesümbol. Nüüd on see nõue, kui seal keegi pole, siis on see juba kahtlane," ütles tähtis riigipankur ajalehele Financial Times.

"Targad oligarhid saavad aru, kuidas siin asjad käivad. Lollid pole enam oligarhid. Kõik kellele olukord ei meeldi, on riigist põgenenud või vanglas," ütles Kremli kõrge ametnik.