Austria blokeeris Bulgaaria ja Rumeenia liitumise Schengeni alaga

Horvaatia ühineb Schengeni alaga 2023. aasta alguses, teatas neljapäeval Euroopa Liit (EL), vahendas Deutsche Welle.

"Schengeni ala kasvab esimest korda viimase kümne aasta jooksul," teatas EL-i eesistujariik Tšehhi.

Schengeni alaga tahtsid liituda ka Rumeenia ja Bulgaaria. Nende liitumise blokeeris Austria, otsus vajas kõikide liikmesriikide heakskiitu. Saksamaa toetas Bulgaaria ja Rumeenia liitumist, kuid Viinis oldi teisel arvamusel. Bulgaaria liitumist ei toetanud ka Holland.

"Mitte ainult Horvaatia, vaid ka Rumeenia ja Bulgaaria on teinud palju, et nad saaksid Schengeni alaga ühineda. Ma pöördun Austria poole, et nad vaataksid oma otsuse üle," ütles Saksamaa välisminister Annalena Baerbock.

Austria siseminister Gerhard Karner ütles neljapäeval enne hääletust, et ei toeta Rumeenia ja Bulgaaria liitumist Schengeni alaga. Viin muretseb, et riiki võib saabuda veelgi rohkem illegaalseid sissreändajaid.

"Ma arvan, et see on vale, et tuleks laiendada süsteemi, mis tihti ei tööta," ütles Karner.

Rumeenia ja Bulgaaria ühinesid Euroopa Liiduga 2007. aastal.

Schengeni ala on üks EL-i alustalasid. See loodi passikontrollide kaotamisega 1995. aastal. ELi kodanikel on sellest ajast olnud vaba liikumise õigus. See tähendab, et nad võivad elada, õppida, töötada ja pensionipõlve veeta kõikjal ELis.

Schengeni ala hõlmab praegu 26 riiki: neist 22 on EL-i liikmesriigid ja neli asuvad väljaspool liitu. Need on Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein.