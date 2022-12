Kuleba: lääs ei peaks kartma Venemaa võimalikku lagunemist

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba andis intervjuu ajalehele The Wall Street Journal ja ütles, et lääneriigid ei peaks kartma Venemaa võimalikku lagunemist. Kuleba sõnul ei nõustu Kiiev kunagi rahulepinguga, mis jätaks Ukraina alad Moskva võimu alla.

Mõned lääneriigid muretsevad, et sõjaline kaotus võib Vene riiki destabiliseerida, mis võib kaasa tuua riigi lagunemise. Kuleba võrdles praegust olukorda 1991. aastaga. Siis hoiatas USA president George H.W. Bush ukrainlasi natsionalismi eest ja kutsus neid üles loobuma iseseisvuse poole püüdlemisest, vahendas The Wall Street Journal.

"Kutsun maailma üles mitte kartma Venemaa lagunemist. Kui ajalooratas hakkab pöörduma, ei saa ükski inimene seda tagasi keerata," ütles Kuleba.

"Selle asemel, et mõelda, kuidas aidata Venemaal ellu jääda ja et ta saaks rahvusvahelise kogukonna normaalseks liikmeks, on hoopis aeg leppida tõsiasjaga, et see Venemaa ei saa olla rahvusvahelise kogukonna normaalne liige. Ma ei usu, et maailm laguneb koost, kui Venemaa laguneb," märkis Kuleba.

Kuleba kommenteeris ka Krimmi saatust. Venemaa vallutas poolsaare 2014. aastal.

"Krimm ei erine mõnest teisest Ukraina territooriumist. Ukraina võtab tagasi kõik oma alad, sealhulgas Krimmi, mõned sõjaliste vahenditega ja teised diplomaatiliste meetmetega," ütles Kuleba.

Kuleba sõnul pole Venemaa praegu rahuläbirääkimistest huvitatud.

"Nad valmistuvad uuteks lahinguteks ja uuteks pealetungideks, mitte kõnelusteks. Miski ei räägi selle kasuks, et Venemaa oleks valmis rääkima," ütles Kuleba.