Sõja 291. päev: Venemaa viis oma tiibraketid Mustalt merelt ära

Oluline 11. detsembril kell 22.35:

- Ukraina väitel viis Venemaa oma tiibraketid Mustalt merelt ära;

- Ukraina korraldas HIMARS-itega õhurünnaku Melitopolile;

- Kuberner: Wagneri peakorteris Luhanski oblastis toimusid plahvatused;

- Ametnik: Mariupolisse tuuakse juurde Vene vägesid;

- Endine FSB ohvitser: Vene ohvitserid pole juhtkonnaga rahul;

- Ukraina: Odessa sadam on rivist väljas;

- Venemaa järgmise aasta eelarves on järsult suurendatud sõjaväele ja julgeolekuasutustele mõeldud rahastust, mis tähendab teiste valdkondade surve alla jäämist;

- Venemaa korraldatud droonirünnakud Odessa ja selle lähiümbruse energiataristule jätsid laupäeval elektrita 1,5 miljonit inimest;

- Venemaal ei tohi lasta kasutada rahuläbirääkimisi kattevarjuna oma relvajõudude tugevdamiseks, ütles Ühendkuningriigi välisminister James Cleverly;

- Ukraina kaitsejõudude pühapäeval avaldatud ülevaate kohaselt kaotasid Vene relvajõud ööpäevaga 380 sõjaväelast;

Ukraina väitel viis Venemaa oma tiibraketid Mustalt merel ära

Venemaal ei ole Mustal merel enam ühtegi sõjalaeva, mis oleks varustatud tiibrakettidega Kalibr, teatas Ukraina merevägi pühapäeval.

Vene Musta mere laevastikul on seal lahinguvalmis kaheksa sõjalaeva ning Aasovi kontrollib Venemaa liiklust kahe laehinguvalmis laevaga.

Ukraina mereväe teatel on Venemaa viinud üheksa sõjalaeva, nende hulgas ka viis, mis olid varustatud tiibrakettide Kalibr väljalaskeseadeldistega, kokku 76 raketiga, Vahemerele.

Kuberner: Wagneri peakorteris Luhanski oblastis toimusid plahvatused

Okupeeritud Luhanski oblastis Kadiivkas asuvas palgasõdurite grupi Wagneri peakorteris toimusid plahvatused, ütles Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai.

Kadiivkas toimunud plahvatustest "suletud hotellis" teatas varem ja Vene riigimeedia.

"Venelased ei varjagi, et nende kaotused on suured," lisas Haidai. "Suur osa neist, kes seal olid, surid. Ma olen kindel, et vähemalt pool neist, kes jäid rünnakus ellu, surevad enne, kui nad saavad arstiabi, sest väga palju (meditsiini)varustust on varastatud."

Sotsiaalmeediasse postitatud piltidelt on näha, et Kadiivkas asuv hoone oli peale rünnakut rusudes.

Ametnik: Mariupolisse tuuakse juurde Vene vägesid

Mariupoli linnpea nõunik Petro Andrjušenko ütles pühapäeval, et Venemaa on toomas linna juurde vägesid.

Andrjušenko sõnul lendas harjumuspäratult palju helikoptereid Azovstali alale.

Vene vägesid nähti koondumas ka Jalta külas, mis asub Mariupolist 35 kilomeetri kaugusel.

Mariupol okupeeriti Vene vägede poolt mai lõpus, kui nad suutsid võtta täielikult oma kontrolli alla Azovstali tehase alad, mis oli Ukraina vägede viimane tugipunkt.

Ukraina: Odessa sadam on rivist väljas

Venemaa droonirünnakute tõttu Odessale ei tööta sealne sadam, ütles Ukraina põllumajandusminister Mõkola Solski.

Solski sõnul jätkub siiski viljavedu, sest kaks teist sadamat, kust Ukraina vilja eksporditakse, Tšornomorsk ja Pivdennõi, osaliselt töötavad. "Tšornomorsk töötab 80 protsendi ulatuses," ütles ta.

Odessa sadam ei tööta seetõttu, et peale rünnakut pole sealseid elektrigeneraatoreid tööle pandud, lausus Solski.

"Probleeme on, kuid ükski viljavedaja pole teatanud saadetiste edasilükkamisest. Sadamad kasutavad alternatiivseid energiaallikaid," ütles Solski.

Endine FSB ohvitser: Vene ohvitserid pole juhtkonnaga rahul

Osa Vene ohvitsere, kes Ukrainas sõdivad, pole rahul sõjaväe juhtkonnaga ja Putiniga, kes on sõjakäigu juhtimisel ebaõnnestunud, teatas oma sõjablogis mõjukas Vene natsionalist ja endine FSB ohvitser Igor Girkin.

Tema sõnul on "kala pea täiesti mädanenud" ning Vene sõjavägi vajab reformi ja kompetentsete inimeste palkamist.

Vene sõjaväe ohvitseride seas on neid, kes avalikult kritiseerivad Putinit ja kaitseminister Sergei Šoigut, ütles Girkin. "Asi pole ainult minus. Inimesed pole kurdid ja pimedad: keskastme ohvitserid ei varjagi oma vaateid, mis ei ole presidendi ja kaitseministri suhtes kõige leebemad," lausus õGirkin.

Girkin oli ise osaline Krimmi annekteerimises ja Donbassi separatistide toetamises.

Ukraina tulistas HIMARS-itega Melitopoli

Ukraina üksused tulistasid laupäeva õhtul raketiheitjatest HIMARS Vene okupatsioonivägesid riigi kaguosas asuvas Melitopoli linnas.

"Õhutõrje hävitas kaks raketti, aga kaks jõudis sihtmärgini," teatas Zaporižžija oblasti okupeeritud osas Vene-meelne kuberner Jevgeni Balitski sotsiaalmeedias. Okupatsioonivõimude andmeil sai HIMARS-i rakettide tabamuses surma kaks ning haavata vähemalt kümme inimest.

Melitopoli eksiilvõimude teatel sai aga tabamuses surma hulk sissetungijaid.

Vaata videot, mis on tehtud mõni minut pärast rünnakut:

The first minutes after the arrival at the headquarters of the #Russian occupiers in occupied #Melitopol. pic.twitter.com/aoxYOVFxJl