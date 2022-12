Tallinna lennujaam seni töötab, ent lennufirmad võivad ise lende tühistada

Tallinna lennujaama reaalaja lennugraafikust on näha, et esmaspäeval on tühistatud nii hommikune 7.15 lend Kärdlasse, aga ka kella 6.45 ajal toimuma pidanud Brüsseli lend, kella 10.55 ajal toimuma pidanud Stockholmi lend ja kella 12.40 ajal toimuma pidanud Istanbuli lend. Tühistatud on ka kella 13.55 lend Frankfurti.

"Hommikune AirBalticu Brüsseli lennu tühistamine oli tehniline, mitte ilmaoludest põhjustatud. Ja tänast AirBalticu terve päeva graafikut mõjutab see, et neil on ühel lennukil tehniline probleem," ütles Pärgmäe ERR-ile.

Teiste lendude puhul on Pärgmäe sõnul tegemist lennufirma enda otsusega. "On lennufirma enda hinnang, kuidas ta seda riski hindab. Praegusel hetkel meil üks lennuk just maandus ja lennukid järjest stardivad. Lennujaam tegelikult töötab. Tuule suund on lennujaama opereerimise jaoks praegu isegi soodne. Vaatamata sellele, lennufirmad saavad otsuseid teha iseseisvalt," kommenteeris Pärgmäe.

Lennukite maandumist mõjutab Pärgmäe sõnul kolm asja. "Üks on haardetegur, ehk raja libedus, teine asi on nähtavus, mis on seotus sellega, kui palju sajab lund ja kolmas mõjutaja on tuule suund. Nende kolme kombinatsioonis see otsus, kas on võimalik maanduda ja õhku tõusta, tehakse. Tänasel hetkel öelda ette, milline see situatsioon on kahe või kolme tunni pärast, on väga keeruline," lausus ta.

Seega lendude tühistamisi võib päeva peale tulla veel. Lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste ütles, et reisijad peaksid jälgima nii lennujaamal kodulehel olevat infot kui ka seda, mis tuleb lennufirmalt. Kallaste soovitas ka reisijatele lennujaama vastutulekut planeerinud inimestel kuulata päästeameti soovitusi ning kaaluma, kas lennujaama tulek on üldse mõistlik.

Kallaste lisas, et lennujaama rajapuhastajad on läbi ööpäeva tööl. "Rada on meie poolt puhas, meie oleme igati valmis lennukid kõik vastu võtma," sõnas Kallaste. Eero Pärgmäe rõhutas samas, et see opereerimine kindlasti ei ole tavapärane. "See on opereerimine rasketes ilmastikutingimustes. Võtame tunni korraga," ütles Pärgmäe.

Riia lennujaamast on aga mitu lendu suunatud Helsingi lennujaama. Pärgmäe ütles, et kuna torm liigub lõunast põhja poole hinnatakse Helsingit ilmselt turvalisemaks kohaks maandumiseks.

Riia lennujaam teatas, et lumetormi ja jää tekkimise tõttu on lennurada kella 11-ni suletud.