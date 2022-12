HS: Soome Inkoo LNG-terminalil puuduvad veel kliendid

Soomes Inkoos on rajatud LNG ujuvterminali vastuvõtupunkt, kuid pole selge, kuidas katta terminali rajamise kulud, kuna Soomes on gaasi tarbimine tugevalt vähenenud. Algul pidid veeldatud maagaasi (LNG) ostjad maksma kinni ka terminali kulud, mis ulatuvad sadadesse miljonitesse eurodesse.

LNG ujuvterminal (FSRU) Exemplar peaks Inkoosse saabuma järgmisel nädalal, samas puuduvad terminalil kliendid, toob Helsingin Sanomat (HS) esile.

Soome otsis endale kevadel kiirelt LNG ujuvterminali, kui Venemaa ähvardas gaasitarned Soomele katkestada. Sestsaadik, kui sõlmiti terminallaeva rendileping, on aga maagaasi tarbimine Soomes üle poole võrra vähenenud.

Soome rahandusministeerium on lehe sõnul tunnistanud, et kommertshuvi LNG vastu on praegu väga ebakindel.

Leping ujuvterminali rendiks sõlmiti 10 aastaks kogumaksumusega 460 miljonit eurot, mis teeb ligikaudu 126 000 eurot päevas.

Soome valitsus toetas rahaliselt Gasgridi, kuni terminalile tekivad kliendid

Soome riiklik gaasivõrgu ettevõte Gasgrid Finland valmistub laeva rentimise kulusid enda kanda võtma.

Gasgridi tegevjuhi Olli Sipilä sõnul jõutakse terminaliga positiivse rahavooni ühe kuni kolme aasta jooksul.

Sipilä kinnitas, et Gasgridi hinnangul tekib huvi terminali vastu siis, kui see tööle hakkab.

Soome valitsus otsustas anda Gasgridi ujuvterminaliga tegelevale tütarettevõttele 105 miljonit eurot toetust, mis peaks katma esimese kahe aasta kulud, kuni terminalile tekivad kliendid. Rahandusministeerium õigustas rahaeraldist energiajulgeoleku tagamisega.

Sipilä väitel ei antud toetust mitte ainult maagaasi tarbimise vähenemise tõttu, vaid see tulenes kiiruga tehtud otsusest ujuvterminal soetada – rendileping algas oktoobris ning LNG ujuvterminal saabub Soome alles detsembris ehk pool aastat peale lepingu sõlmimist.

Sipilä rõhutab, et tavaoludes valmistatakse sellist projekti aastaid ette ning terminali kasutamise otsused tehakse enne terminali soetamist. Samas Soome ujuvterminali kasutamist saab reserveerida alles sellest nädalast.

Esimene LNG-laev peaks ujuvterminali jõudma jaanuaris.

Gaasi tarbimine Soomes on üle poole langenud võrreldes eelmise aastaga

Oktoobris tarbiti Soomes maagaasi 0,5 teravatt-tundi. Samal ajal eelmisel aastal tarbiti aga 1,4 teravatt-tundi. Tavaliselt on Soomes aastas tarbitud ligikaudu 25 teravatt-tundi, kuid sel aastal on tarbimise määr sellest kaugel, toob HS esile.

Oktoobri lõpuks oli Soomes tarbitud ainult 10 teravatt-tundi.

Veeldatud maagaasi (LNG) taasgaasistamise laev (floating storage and regasification unit - FSRU) Exemplar suudab taasgaasistada kuni viis miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas, mis energiaks konverteerituna tähendaks ligikaudu 35 teravatt-tundi, mis on märksa rohkem kui Soome gaasitarbimine aastas.

Sel talvel hinnatakse, et terminali kaudu tuleb Soome gaasivõrku ainult kaks teravatt-tundi gaasi.