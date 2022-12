Sotsiaaldemokraadid toetavad õpetajate palgatõusuks vajalikku määrust

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe, siseminister Lauri Läänemetsa sõnul toetavad sotsiaaldemokraadid valitsuse määrust, mille vastu võtmine on vajalik selleks, et õpetajate palk järgmisel aastal tõuseks.

Eelmisel neljapäeval jäi määrus valitsuses sotsiaaldemokraatide vastuseisu tõttu heaks kiitmata.

Isamaalasest välisminister Urmas Reinsalu seostas sotsiaaldemokraatide vastuseisu valitsuse katuseraha saamatajäämisega. Läänemetsa sõnul soovisid sotsiaaldemokraadid aga teada, kas tõuseb ka lasteaiaõpetajate palk.

Koalitsiooninõukogu kuulas esmaspäeval haridus- ja teadusinister Tõnis Lukase (Isamaa) selgitusi lasteaiaõpetajate palgatõusu kohta. Lukas ütles, et nende palk tõuseb.

"Suur osa omavalitsusi on oma eelarveotsused järgmiseks aastaks ära teinud ja otsustanud lasteaiaõpetajate palka tõsta, nii et nad jäävad seotuks õpetajate palga alammääraga Nii et ka lasteaiaõpetajate palgad tõusevad oluliselt, hüppeliselt ja tänu sellele, et riik tõstis õpetajate palku," rääkis Lukas.

"Me saavutasime selle kindluse, et järgmise aasta alguses haridusminister toob valitsusele ettepanekud ja analüüsi, kuidas lasteaiaõpetajate palgatoe ja selle süsteemiga edasi minna. Kui sel aastal tehakse tõus ära, siis mis saab järgmistel aastatel, omavalitsustel on keeruline. Ma loodan, et see ettepanek, millega minister meie juurde aasta alguses tuleb, annab sellele lahenduse," rääkis Läänemets.