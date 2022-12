Õpetajate palga kasv survestab omavalitsusi lasteaiaõpetajate palka tõstma

Alates 2017. aastast maksab riik kohalikele omavalitsustele toetust lasteaiaõpetajate palgaks, seda aga tingimusel, et lasteaiaõpetajale ei maksta oluliselt vähem kui kooliõpetajatele. Kui tahta, et riigipoolne palgatoetus säiliks, tuleb õpetajate palgatõusuga sammu pidada. See kipub aga omavalitsustel üle jõu käima, olgugi et rahandusministeeriumi arvutused näitavad omavalitsuste tulubaasi tõusu.

"Meil on ka paljud muud kohustused kallinenud drastiliselt – 25-30 protsenti, 100 protsenti. Näiteks elekter ja muudki teenused on kallinenud ja kallinevad veelgi uuest aastast. Kogu see tulumaksust tulev lisatulu on tegelikult paika pandud," rääkis Võru linnapea Anti Allas.

Ta nentis, et kui riik omavalitsustele appi ei tule, ei ole ka näiteks Võru linnal piisavalt raha, et lasteaiaõpetajate palka ootuspäraselt tõsta.

Mündil on aga ka teine pool – lasteaiaõpetajad, kes tajuvad ebavõrdset kohtlemist.

"Nad on murelikud, nad on kurvad, nad on ka pettunud, sest me täna ju teame, et on ajakirjanduses välja tulnud, kui palju Võrus lasteaiaõpetaja palk tõuseb – 130 eurot," selgitas lasteaia Sõleke õpetaja, palgaläbirääkija Maire Eiche.

Selline palgatõus aga lasteaiaõpetajaid ei rahulda. Et oma hääl kuuldavaks teha, panid linnas tegutseva nelja lasteaia õpetajad kokku palgaläbirääkimiste komisjoni, kes esitas teisipäeval Võru linnavalitsusele kaks ettepanekut olukorra parandamiseks. Üks neist on tõsta lasteaia kohatasu.

"Hetkel on vanema osalus 17 eurot kuus, aga arvestades, et miinimumpalk tõuseb uuel aastal 725 euro peale, siis jääb vanema omaosaluse protsendiks 2,4, mis on ilmselgelt vähe, tuues seal teised omavalitsused, kus on kaheksa, kus on 12, kus on kümme," kommenteeris Eiche.

Ettepaneku teine pool puudutab kolme ja enama lapsega peresid, kes on alates 2006. aastast lasteaia kohatasu maksmisest vabastatud.

"Kolme- ja enama lapselised pered hakkaksid praegu lasteaiatasu taas maksma," ütles Eiche.

Võru linnapea ei pea aga praeguse üldise elukalliduse tõusu juures õigeks hakata tõstma lasteaia kohatasusid, viidates piirkonna madalale keskmisele palgale.

"Inimestel võib olla probleeme sissetulekutega, see oleks küllaltki valus otsus, aga kui tõesti midagi muud üle ei jää ja vabariigi valitsus appi ei tule, siis tõenäolislet me peame minema ka kohatasusid tõstma," rääkis Allas.

Võru pole oma murega üksi. Eesti Linnade ja Valdade Liit on antud küsimuses kohtunud haridus- ja teadus- ning riigihalduse ministriga, kellest viimane, Riina Solman tegi ka teisipäeval valitsusele ettepaneku anda omavalitsustele valitsuse reservist 31 miljonit eurot toetust lasteaiaõpetajate palgatõususuks ning tõusvate energiakulude katmiseks.