Aab: nn katuserahade jagamise võiks juba koalitsioonikõnelustel paika panna

Koolide ja lasteaedade ehituse toetus, mis oli kavandatud siseministeeriumi kaudu kolmapäeval heakskiidu saanud riigieelarvesse, sinna ei jõudnud.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et ajal, kui valitsus eelarvet arutas, räägiti valdkondade rahastamisest üldisemalt. Nimekiri objektidest lisandus siis, kui eelarve oli riigikogus.

"Ma pean õigeks, et investeeringud lähevad selle valdkonna teemadele ja õnneks ka riigikogus siseminister ja rahanduskomisjon said selles osas kokkuleppele," ütles Kallas.

Peaministri sõnul ei saanud siseminister Lauri Läänemets (SDE) oma katuserahad vastutasuks selle eest, et ta toetas Keit Pentus-Rosimannuse saatmist Euroopa kontrollikotta. "Ma ütlen täiesti kindlas kõneviisis, et sellisel väitel ei ole mitte mingisugust seost sellega, mis on tõde. See on täiesti pahatahtlik laim."

Valitsuse katuserahade ehk regionaalsete investeeringute küsimuse tõstatas neljapäeval taas välisminister Urmas Reinsalu (I) seoses valitsuse määrusega, mis sotsiaaldemokraatide vastuseisu tõttu heakskiitu ei saanud.

"Ma ei olnud rahul sellega, et täna blokeeriti ühe koalitsioonipartneri poolt õpetajate palgatõusu valitsuse määrus viitega sellele, et seda tuleb veel eraldi arutada. See on nagu teatud pantvangikriis ja see ei ole aus õpetajate suhtes ja ei ole põhjendatud. Poliitikud peaksid asjad lahendama nii, et nad ei seo suvaliselt meelevaldseid teemasid kokku," rääkis Reinsalu.

Läänemets ütles, et nad soovivad haridusministrilt esmaspäevasel koalitsiooninõukogu koosolekul kuulda, mis saab lasteaiaõpetajate palgast ning põhjuseks polnud see, et siseministeeriumi reale kirja pandud koolide ja lasteaedade ehitus läbi ei läinud.

"Me võime olla pettunud, aga me ei hakka ju siis kuidagi kedagi ohvriks tooma või kätte maksma. See ei ole sotsiaaldemokraatide stiil. Nagu ma ütlesin, me julgeme avalikult oma ettepanekuid teha, öelda, et meie jaoks Eesti regionaalareng on oluline. Me julgeme selle eest vastutada. Kõik muu jääb teiste südametunnistustele," rääkis Läänemets.

Keskerakonna juhatuse liige Jaak Aab ütles, et selguse mõttes oleks juba koalitsiooniläbirääkimiste ajal vaja paika panna reeglid, kuidas katuserahasid jagada.

"Et see olekski läbipaistev, et see oleks õigete ministeeriumite valdkondades. Keegi ei saa keelata tegemast poliitilisi otsuseid, aga nad peavad olema eetilised, selged ja läbipaistvad," selgitas Aab.

"Usaldus on kindlasti mõranenud koalitsioonis. Seda kinnitavad ka koalitsiooni liikmed. Aga paraku valimiskampaania on käes ja suled lendavad ka koalitsiooni sees," kommenteeris Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige Anti Poolamets.