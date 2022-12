Jalaväemiinide kasutuselevõtule on tekkinud toetus ka Isamaas

EKRE algatatud eelnõule, et Eesti lahkuks jalaväemiinide kasutamist keelavast rahvusvahelisest kokkuleppest, on tekkinud toetus ka koalitsioonierakondade seas. Riigikaitsekomisjon soovib eelnõule saada aga õiguslikku hinnangut.

Neljapäeval arutas riigikogu riigikaitsekomisjon, kas EKRE ja Reformierakonna saadiku Ants Laaneotsa esitatud eelnõu jalaväemiine keelustavast Ottawa konventsioonist lahkumiseks edasi menetleda või mitte. Komisjoni esimees Raimond Kaljulaid (SDE) ütles ERR-ile, et komisjon hääletas edasimenetlemise asjas ning lisaks EKRE liikmetele ja Laaneotsale oli edasimenetlemise poolt ka Isamaa saadik Heiki Hepner.

"Kas see tähendab seda, et Isamaa asub kogu fraktsiooniga eelnõu pooldama, me ei tea. Seda saame teada siis, kui esimesel lugemisel peaks tulema eelnõu tagasilükkamisettepanek, kui kõik fraktsioonide peavad kujundama oma seisukoha," ütles Kaljulaid.

Et eelnõu puhul on tekkinud ka küsimus, kas see on põhiseaduspärane, soovib komisjon hinnangut riigikogu õigusosakonnalt.

"Kui põhiseadust ja teisi asjassepuutuvaid õigusakte lugeda, siis tundub küll, et seadusandja tahe on varem olnud see, et välislepingute sõlmimise ja neist lahkumise osas peaks algatus tulema valitsuselt. Selleks, et aru saada, kuidas Eesti õigus on seda küsimist reguleerinud ja mil viisil tuleb edasi toimida, palume riigikogu õigusosakonnalt arvamust," lausus Kaljulaid.

Valitsus arutas EKRE eelnõu küll oma istungil, kuid seisukohta ei võetud.

"Meil valitsuse konsensuslikku arvamust laual ei ole. Ei saa välistada, et ühel hetkel võib see tõusatuda ka valitsuskoalitsiooni tasemel. Küll on kaitseministeeriumi väga põhjalik arvamus, miks nad seda sammu ja seda algatust ei toeta. Eks sõjaväelaste tasemel võib selles küsimuses olla debatti ja jalaväemiinide kasutamisele on puhtsõjanduslikke argumente, mida kindlasti ei saa kergekäeliselt kõrvele lükata," lausus Kaljualid.

Kaitseministeerium on konventsioonist lahkumise vastu, sest nende hinnangul ei annaks jalaväemiinide kasutamine Eestile sõjalist eelist vaenlase heidutamisel, kuid raskendaks liitlaste kaasamist Eesti kaitsele.

Samuti soovib komisjon eelnõu kohta arvamust riigikogu väliskomisjonilt. "Kuivõrd lepingust lahkumine puudutaks Eesti välispoliitilist suhtlust ja rahvusvahelist mainet, palume ka riigikogu väliskomisjoni seisukohta," ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul on praegu pigem vähetõenäoline, et eelnõuga edasi minnakse.

"Kaitseministeerium ja seeläbi ka kaitsevägi ütleb, et seda relvaliiki nad riigikaitseliselt vajalikuks ei pea ja näevad, et see võib kahjustada meie liitlassuhteid ja seeläbi riigikaitset nõrgestada. Siis ma ei kujuta hästi ette, et riigikogu siiski sunniks kaitseministeeriumi ja kaitseväge jalaväemiini kasutusele võtma. See oleks selline kummaline olukord, et inimene, kes ei soovi üle tee minna, aidatakse üle tee. Teine küsimus on see, et kui see eelnõu ei ole põhiseaduspärane, siis sellisel viisil ei ole seda küsimust võimalik ka juriidiliselt lahendada. Sel juhul peaks riigikogu küll selle eelnõu tagasi lükkama esimesel lugemisel. Ma ei näe perspektiivi menetleda eelnõu, mis on põhiseadusega vastuolus," rääkis Kaljulaid.

Riigikogu suures saalis peaks eelnõu arutelu toimuma jaanuari alguses.

Ottawa konventsiooni denonsseerimise eelnõu esitanud saadikute hinnangul aitaks jalaväemiinida kasutamine ära hoida vaenlase tungimise Kesk- ja Lääne-Eestisse.