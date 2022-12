Leedu ja Poola blokeerisid uued Vene sanktsioonid kartes nende leevendamist

Leedu välisministri Gabrielius Landsbergise sõnul tegi Saksamaa ühes Prantsusmaa ja Hollandiga ettepaneku võtta Vene vili ja väetis Euroopa Liidu sanktsioonide alt välja, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.

Landsbergis hoiatas, et erandite lisamine Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide sekka võimaldaks Venemaal sanktsioonidest kõrvale hiilida.

Leedu välisminister kinnitas, et Leedu ja Poola otsustasid sanktsioonide paketi arutelu peatada ning kõnelused võivad jätkuda Euroopa Ülemkogus, kus on esindatud Euroopa Liidu liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid.

Landsbergise sõnul võimaldaks Vene toidu ja väetise erandi kehtestamine viia olukorrani, kus Venemaa kasutaks võimalust eksportida mitte ainult neid konkreetseid kaupasid, vaid seda saaks tema sõnul kasutada ka teistest sanktsioonidest mööda minekuks.

Leedu välisministri kinnitusel toetasid peale Leedu ja Poola sanktsioonide arutelu peatamist ka teised Balti riigid. Landsbergise sõnul nõrgestavad välja pakutud erandid üheksandat sanktsioonide paketti Venemaa vastu.

Landsbergise ütles Leedu Delfile, et Leedu on nüüdseks juba kolm korda teinud ettepaneku lisada sanktsioonide alla Vene tuumaettevõtte Rosatom ja seda selliselt, et kehtiksid erandid nendele riikidele, kes Rosatomist otseselt sõltuvad. Siiski pole see ettepanek liikmesriikide toetust pälvinud.

Leedu peaminister: sanktsioonide pehmendamist toetab ligikaudu 10 riiki

Leedu peaminister Ingrida Šimonyte väitis Delfile, et sanktsioonide pehmendamist toetavad ligikaudu kümme Euroopa Liidu liikmesriiki. Ei Landsbergis ega Šimonyte ei soovinud täpsustada, milliste riikidega on tegu.

Šimonyte sõnul on osal riikidel tekkinud arusaam, mille kohaselt Venemaa üritab luua muljet, nagu Euroopa Liidu sanktsioonid oleksid süüdi olmekaupade hinnatõusus arengumaades. Leedu peaminister rõhutas, et Venemaa põllumajandustootmine ei ole sellega seotud.

Leedu peaministri väitel on tõepoolest osa väetise tootmisega seotud äriettevõtted ja nendega seotud oligarhid sanktsioonide alla pandud, kuid sanktsioonide alt välja võtmise asemel oleks Šimonyte sõnul mõistlikum teha juhised.



Leedu peaminister toob esile, et osa teenusepakkujaid on Vene päritolu kauba osas ettevaatlikud ka siis, kui need pole otseselt sanktsioonide all.

Leedu president Gitanas Nauseda rõhutas sotsiaalmeedias, et toidujulgeoleku küsimust ei tohiks kasutada ettekäändena sanktsioonide nõrgestamiseks.