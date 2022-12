EKRE-l on kõige lojaalsemad valijad, SDE-l ja Eesti 200-l kõige ebakindlamad

Kuigi EKRE toetus on viimasel kahel kuul langenud , on nende praegused valijad oma eelistuses kõige kindlamad, selgus ERR-i tellitud Kantar Emori uuringust. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valijatest veerand ja Eesti 200 valijatest pea kolmandik on oma praeguses eelistuses aga ebakindlad.

Neist valijatest, kes lubavad eelseisvatel valimistel oma hääle anda EKRE-le, on 66 protsenti "täiesti kindlad" ja 26 protsenti "pigem kindlad". Vaid kaheksa protsenti EKRE valijatest pole oma eelistuses kindlad. Mis tähendab, et ehkki EKRE toetus langes oktoobrikuu 25 protsendilt detsembris 18 protsendile, siis n-ö kukkumisruumi enam suurt ei ole.

Kui EKRE toetajad on oma senises valikus kõige kindlamad, siis järgmise grupi moodustavad kolm erakonda Keskerakond, Isamaa ja Reformierakond, kelle valijatest pea pooled on oma valikus täiesti kindlad.

Keskerakonna valijatest on oma eelistuses "täiesti kindlad" 48 protsenti ja "pigem kindlad" 32 protsenti.

Suhteliselt sarnased on Isamaa numbrid, kelle valijatest on oma eelistuses "täiesti kindlad" 47 protsenti ja "pigem kindlad" 34 protsenti.

Suurima toetusega Reformierakonna valijatest on "täiesti kindlad" 45 protsenti ja 42 protsenti "pigem kindlad".

Küsitlustulemustes valimiskünnise ületavatest erakondadest on ohumärk aga Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti 200 kohal, mille toetajatest on vaid veerand või isegi alla selle oma valikus täiesti kindlad.

SDE valijatest on oma valikud "täiesti kindlad" 22 protsenti ja "pigem kindlad" 54 protsenti. 24 protsenti SDE valijatest pole aga oma praeguses eelistuses kindlad ehk neljandik valijaid võib üsna lihtsalt nende tagant ära liikuda. Arvestades SDE mitte kõige kõrgemat toetust (üheksa protsenti), on see erakonnale kindlasti murekoht.

Suhteliselt sarnane on ka Eesti 200 seis. Nende toetajatest on oma valikus "täiesti kindlad" 25 protsenti ja "pigem kindlad" 44 protsenti. Ehk 31 protsenti Eesti 200 valijatest on oma toetust sellele parteile väljendades ebakindlad. Eesti 200 üldtoetus (14 protsenti) on aga suurem kui SDE-l.

Kantar Emor uuris ka, millistele erakondadele kaaluvad ühe või teise partei valijad veel oma hääle anda. Kui võtta kaks kõige suurema ebakindlate valijatega parteid, siis SDE valijad kaaluvad valida veel Roheliste, Eesti 200 ja Reformierakonna poolt. Eesti 200 valijad aga Roheliste, SDE ja Reformierakonna poolt.

Reformierakonna toetajad kaaluvad sagedamini Roheliste, Eesti 200 ja SDE valimist.

Ehk uuringust ilmneb, et sarnaste valijate pärast võitlevad Reformierakond, Eesti 200, SDE, Rohelised ja ka Parempoolsed, aga viimaste üldtoetus on vaid üks protsent.

Teise grupi moodustavad EKRE ja Isamaa, kelle toetajad kaaluvad sagedamini konkureeriva konservatiivse partei valimist. Isamaa valijad kaaluvad mõnevõrra ka SDE ja Reformierakonna toetamist, EKRE omad aga Keskerakonna valimist.

Keskerakonna valijad kaaluvad mõnevõrra SDE, EKRE ja Roheliste toetamist.