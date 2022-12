FT: globaalse tulumaksumiinimumi kehtestamisel toimus läbimurre

Ajaleht Financial Times kirjutab, et globaalse ettevõtte tulumaksumiinimumi kehtestamine jõudis sammu võrra lähemale, kuna Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid jõudsid kokkuleppele, et kehtestavad 15-protsendilise tulumaksumiinimumi suurfirmadele.