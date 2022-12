Keskerakonna Ida-Viru piirkonna juht kandideerib Eesti 200 ridades

Eesti 200 Ida-Viru piirkonna üks juhte Denis Larchenko ütles ERR-i venekeelsele portaalile, et Kullamäe kandideerimine Eesti 200 ridades oli mõlemapoolse huviga.

"Tulevikus võib Ida-Virumaa poliitikamaastik täielikult muutuda. Üks meie eesmärke on murda Keskerakonna kohapealne monopol," rääkis Larchenko. Ja lisas, et kuigi Kullamägi on veel Keskerakonna liige, siis soovib ta seal oma liikmesuse peatada ja Eesti 200 meeskonnaga liituda.

Marek Kullamägi, kelle pilt Eesti 200 valimisflaierile ilmus, ütles aga ERR-ile, et ei kavatse veel Keskerakonnast lahkuda. Ta on Keskerakonna liige 12. septembrist 2017 ehk enam kui viis aastat.

"Ma ei näe praegu põhjust tõmblemiseks. Flaierid on flaierid, plakatid on plakatid, aga vabariiklik valimiskomisjon registreerib kandidaate ametlikult alles jaanuaris. Enne seda tegeleme spekulatsioonidega," ütles poliitik.

Enda sõnul ootas ta, et Keskerakond võtaks ta oma valimisnimekirja. Kullamäe sõnul aga Keskerakonna poolt talle pakkumist ei tehtud ja nii otsustas ta kandideerida Eesti 200 ridades. Ehkki huvilisi oli teisigi, kes teda samuti kandideerima kutsusid.

Keskerakonna aseesimees Yana Toom ütles ERR-i venekeelsele portaalile, et hoopis Kullamägi unustas oma praegustele erakonnakaaslastele rääkida oma soovist kandideerida.

"Kas ta visatakse Keskerakonnast välja? Ma arvan, et tema jaoks oleks loogilisem ise lahkuda. Kui ta nimetab Eesti 200 tuleviku erakonnaks, siis miks ta peaks jätkama mineviku erakonnas," sõnas Toom.

Toom tunnistas, et nii nagu iga liikme lahkumine erakonnast on tagasilöök, siis pole ka Marek Kullamägi erand. Ta tunnistas, et Keskerakonnal on Ida-Virumaal keeruline olukord, mis on tingitud osa inimeste suutmatusest meeskonnana töötada.

Marek Kullamägi on kritiseerinud Keskerakonda varem selle eest, et see tõi erakonna valimisnimekirja esinumbriks Kaido Höövelsoni, kel pole piirkonnaga otsest seost.

"See on seesama vana poliitika, et esinumbriteks tuuakse kedagi mujalt. Kaido on suurepärane inimene, aga kuidas ta peaks end müüma Ida-Virumaa rahvale? "Olen Vinni vallas tegev, riigikogus olen Harjumaa inimeste eest, nüüd armastan Ida-Virumaad." Ka me peaks seda uskuma?" küsis Kullamägi.

Ta on varem kritiseerinud ka Yana Toomi tegevust europarlamendis.

"Viimasel ajal Euroopa Parlamendis tegeleb Toom eranditult Vene kodanike küsimustega – nende pensionite, viisaprobleemide ja muuga. Üldiselt kõige sellega, millega peaks tegelema Vene saatkond," ütles Kullamägi.

Järgmisel kevadel jagatakse Ida-Virumaal välja kuus riigikogu mandaati.