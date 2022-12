Endine suursaadik: Valgevene vägede otsene sekkumine on pigem infomüra

Võimalus, et Valgevene väed sekkuvad otseselt Ukrainas toimuvasse sõtta, on väga väike ning pigem on tegu infomüraga, ütles "Aktuaalses kaameras" endine Eesti suursaadik Valgevenes Jaak Lensment.

See, mida Venemaa president Valgevenelt reaalselt soovib, on sõjalis-tehniline koostöö, ütles Lensment.

"See, et Valgevene väed lülituksid otseselt sõjategevusse, see on infomüra, see on see, mida nad soovivad, et me arutaksime. Sellel on palju vastunäidustusi ja seda on väga raske teha. Valgevene sõjatehnika kasutamine on aga väga võimalik," lausus ta.

Sõda Ukrainas on Valgevenes tundlik teema ja Vene võimud teavad seda ega hakka Valgevenet tõukama konflikti, sest neil pole vaja destabiliseerida Valgevenet, lisas Lensment.

Küll aga lubab Valgevene kasutada Vene vägedel oma taristut: õhuruumi, lennuväljasid, haiglaid ning ka õppeväljakuid Venemaa mobiliseeritute koolitamiseks, ütles ta.

"Oluline komponent on ka infosõda, mille Valgevene ´teeb kaasa sada protsenti," lausus Lensment.

Kiiev hoiatab rünnaku eest Valgevenest

See on esimene kord pärast kolme ja poolt aastat, kui Vladimir Putin Minski külastab. Lennujaamas ootas teda esmaspäeval Valgevene režiimi juht Aleksandr Lukašenko. Pärast tugevate liitlassuhete kiitmist räägiti kaamerate ees Euroopa riikide mõistmatusest ja majanduse edendamisest nagu pakilisemaid teemasid praegu ei olekski.

"Venemaa ja Valgevene, nagu Vladimir Vladimirovitš ja mina alati ütleme, on avatud dialoogiks teiste riikidega, sealhulgas Euroopa riikidega. Ma loodan, et varsti kuulavad nad mõistuse häält ja me saame edasi liikuda, et arutada ühist julgeolekut ja tulevast maailmakorda," ütles Lukašenko.

"Kui meil oli eelmisel aastal rekord omavahelises kaubavahetuses, siis on igati alust arvata, et sellel aastal jõuame me uue rekordini. Tõenäoliselt jõuame me kaubanduses 40 miljardi dollarini," lausus Putin.

Kiiev on viimasel ajal hoiatanud aga hoopis Venemaa uue pealetungi eest, mis võib tulla Valgevenest.

Venemaa kaitseministeerium avaldas esmaspäeval video, millel väidetavalt on näha Vene armee õppused Valgevenes. Samuti anti teada, et Valgevenesse viidud väed hakkavad läbi viima pataljoni taktikalisi õppusi. Pärast seda antakse hinnang nende lahinguvalmidusele. Venemaa on Valgevene territooriumi sõdimiseks juba kasutanud, oma vägedega sõdimast on Valgevene aga hoidunud.