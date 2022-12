Huawei on jätkuvalt Saksamaa telekomiturul domineeriv

Hiljuti avaldatud analüüsi kohaselt tarnivad kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki üle poole oma 5G tehnoloogiast jätkuvalt Hiina ettevõttelt Huawei. Huawei on jätkuvalt ka domineeriv Saksa turul, kuid viimaste müügiandmete kohaselt on Huawei turuosa Euroopas tugevalt langenud.

Strand Consult hiljutise analüüsi kohaselt moodustab Huawei tehnoloogia kogu Saksa 5G tehnoloogiast 59 protsenti. Teised Huawei jaoks olulised Euroopa turud on Itaalia ning Madalmaad.

Konsultatsiooniettevõte Strand Consult asutaja John Strand ütles Politicole olukorda kommenteerides, et lihtsam on öelda, mis on õige, mitte seda praktiseerida. Samas rõhutas Strand, et Hiina telekomiettevõtetest sõltumine on Euroopa jaoks ohtlikum kui sõltumine Vene gaasist.

Avaldatud analüüs ühtib Euroopa Komisjoni digiasjade eest vastutava voliniku Margrethe Vestageri hoiatusega eelmine kuu, milles ta ärgitas EL-i liikmesriike vähendama sõltuvust Huaweist. Vestager tõi ka tollal esile, et kuigi mitmed liikmesriigid olid võtnud vastu õigusaktid sõltuvuse vähendamiseks Huawei tehnoloogiast ei oldud neid otsuseid siiski praktikas ellu viidud.

Viimase kahe aasta jooksul on mitmed Euroopa valitsused julgeoleku kaalutlustel kehtestanud piirangud Huawei ning samuti Hiina päritolu ZTE tehnoloogia kasutamise vastu.

Samas toob Politico esile, et mitmete Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste piirangud Hiina päritolu tehnoloogiale võimaldavad samade riikide telekomi ettevõtetel siiski kasutada jätkuvalt edasi Huawei tehnoloogiat.

Viimase kahe aasta jooksul on eriti Saksa valitsust kritiseeritud, kuna Berliin ei kiirustanud enda seadusandluse muutmisega, mis võimaldaks valitsusel telekomi ettevõtete lepingutesse sekkuda.

Reuters tõi esile, et raportis kirjeldati ka üht kurioosset asjaolu – Huawei turuosa Berliinis on suurem kui Hiina pealinnas Pekingis, kuna Hiinas konkureerib Huawei vastu edukalt ka ZTE.

Politico samas rõhutab, et kuigi Strandi analüüsi kohaselt oli Huawei Euroopas 5G tehnoloogia esmase kasutuselevõtu puhul väga oluline, siis Dell'Oro analüüsi kohaselt on viimastel aastatel Huaweil Euroopas tekkinud raskused enda tehnoloogia müügiga.

Eelmise aasta lõpus ületas Rootsi ettevõtte Ericssoni osakaal Huawei osakaalu Euroopa telekomi tehnoloogia turul 3G, 4G ja 5G võrkude tarbeks tarviliku tehnoloogia müügis.

Eriti 5G tehnoloogia puhul on Huawei kaotanud oma turuliidri positsiooni. Dell'Oro analüüsi kohaselt on Huawei 5G tehnoloogia turuosa müükidest Euroopas 22 protsenti ning Ericcsonil 42 protsenti ja Nokial 32 protsenti.