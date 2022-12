Kuue kuu euribor läheneb 2,6 protsendile

Kuue kuu euribor on praeguseks jõudnud 2,585 protsendini ning prognooside kohaselt jätkub tõus suveni. LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel soovitas inimestel praeguse euribori tasemega harjuda, sest viimaste aastate nulltase oli pigem anomaalia.

Enamikku Eesti kodulaenudest mõjutav kuue kuu euribor ületas kahe protsendi piiri oktoobris. Nädal aega tagasi oli see 2,519 protsenti ning selle nädala alguseks kerkis 2,585 protsendini.

Vatsel ütles ERR-ile, et turuosalised ootavad järgmiseks suveks euribori tippu 3,5 protsendi juures.

"Seejärel võiks lagi olla saavutatud ning intressid peaksid tasapisi hakkama langema," lausus ta.

Vatsel märkis, et ennekõike sõltub euribori kasv Euroopa Keskpanga edasistest otsustest, mis omakorda sõltuvad sellest, kui hästi suudetakse taltsutada inflatsiooni. Ta rõhutas, et praegune euribori tase on ajalooline keskmine ja pigem tasub inimestel sellega harjuda, sest null protsenti oli ikkagi anomaalia.

Eesti inimestele on kuue kuu euriboril suur mõju seetõttu, et enamik Eestis antud kodulaenudest on sellega seotud ning euribori tõus tähendab seega ka laenumaksete suurenemist. Vatseli hinnangul saavad laenuvõtjad siiski hakkama.

"Eesti inimestele peaks kuni neljaprotsendiline euribor jõukohane olema, kuna pangad on aastaid arvestanud laenu andes kolme-neljaprotsendilise euriboriga olenevalt riskimarginaalist, aga tegelik hakkamasaamine sõltub paljus ka klientide teistest kohustustest," ütles ta.

Eesti Panga andmetel on viimase paari aasta keskmine eluasemelaenu suurus 100 000 eurot ja laenu kestus 20–30 aastat. Kui kuue kuu euribor tõuseb ühe protsendipunkti võrra, tähendab see niisuguse laenu puhul igakuise laenumakse suurenemist 55–60 euro võrra.

Kõige kõrgem oli euribor 2008. aasta sügisel, mil intressimäär ulatus 5,4 protsendini. Viimastel aastatel on euribor olnud miinuses ning nulli jõudis see tänavu juunis.