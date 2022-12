Tšehhi sai Saksamaalt esimesed Leopard 2 tankid tankivahetuse skeemi käigus

Saksa Leopard 2 tankid anti tšehhidele "tankivahetuse" (ringtausch) skeemi alusel, mille kohaselt Ida-Euroopa riigid, kes annavad Ukrainale enda Nõukogude päritolu sõjatehnikat, saavad vastu moodsama Saksa sõjatehnika, vahendas Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Tšehhi andis Ukrainale T-72 tanke ning sai vastutasuks Saksa ettevõttelt Rheinmetall esimesed Leopard 2 tankid kätte sel kolmapäeval. Üleandmisel osalesid ka Tšehhi kaitseminister Jana Černochová ja Saksamaa esindajad.

Saksa relvastuse tarned tankivahetuse skeemi alusel Tšehhile peaks jätkuma hiljemalt 2023. aasta lõpuni. Saksamaa ja Tšehhi kokkuleppe järgi annab Saksamaa Tšehhile nii moodsaid tanke, laskemoona, varuosi kui ka väljaõpet.

Černochová sõnul lõpetab Tšehhi Leopard tankide kasutamisega senise sõltuvuse Nõukogude päritolu tehnoloogiast.

DPA toob esile, et Tšehhi vabariik on üks Ukraina võtmetoetajaid. Riik on tarninud sel aastal Ukrainale pea kahe miljardi euro väärtuses relvastust.

Černochova teatas, et hiljuti sai sõlmitud ka uute Tšehhi lahingumasinate tellimise memorandum. Uued CV-90 lahingumasinad on kavas tellida Rootsist ja ettevõttelt BAE Systems, mitte Saksa kaitsetööstuselt.

Tšehhi uudisteagentuur CTK teatas, et välja pakutud kokkuleppe kohaselt saavad Tšehhi relvajõud uusima versiooni CV-90 lahingumasinast, vahendas Reuters.