Gruusia, Armeenia ja Tadžikistan on Vene põgenikest majanduslikult võitnud

Venemaalaste ulatuslik väljaränne Venemaalt naaberriikidesse on nendele riikidele majanduslikult väga hästi mõjunud ning mitmete endiste Nõukogude Liidu liidumaade valuuta on võrrelduna dollariga väärtuses tugevalt tõusnud. Samuti on Gruusia, Armeenia ja Tadžikistani majanduskasv sel aastal erakordselt suur.

Gruusia, Armeenia ja Tadžikistani valuutad on võrrelduna dollariga sel aastal tugevalt väärtuses tõusnud.

Alates veebruarist on nendesse riikidesse läinud kümned tuhanded Vene kodanikud, kes võtsid endaga Bloombergi sõnul kaasa miljardite dollarite väärtuses sääste.

Nendes riikides ei ole Vene kodanikel vaja viisat, paljud inimesed räägivad vene keelt ning kohalikud pangad pole kehtestanud piiranguid kontode avamisele.

Armeenia valuuta dram tõusis sel aastal dollari vastu väärtuses 22 protsenti, hindas Bloomberg oma andmetele tuginedes. Gruusia lari ja tadžiki somoni on väärtuses tõusnud vastavalt 16 ja 10 protsenti.

Vene rubla samal ajal ei ole enam vabalt konverteeritav valuuta.

Gruusia keskpanga teatel on riiki viimase kümne kuu jooksul tulnud üle 1,75 miljardi dollari väärtuses raha Venemaalt, mis on 60 protsenti kõikidest maksetest riigis. Armeeniasse jõudis samal perioodil 2,8 miljardi dollari väärtuses makseid, mis on peaaegu neli korda rohkem võrrelduna 2021. aasta oktoobri seisuga.

Bloomberg tõi esile, et venemaalaste lahkumine Venemaalt on majanduslikult rohkem mõjutanud väiksemaid riike Venemaa naabruskonnas. Ka Kasahstani saabus palju Venemaa kodanikke, kuid riigi valuuta on võrrelduna dollariga langenud väärtuses üle seitsme protsendi.

Kasahstanis elab 19 miljonit inimest ehk ligikaudu kuus korda rohkem kui Armeenias ja Gruusias. Armeenias elab kolm miljonit inimest ja CIA Factbooki järgi 2022. aastal Gruusias ligi viis.

Saabunud raha ja venemaalaste tõttu peaks Tadžikistani majandus sel aastal kasvama seitse protsenti (varem prognoositi majanduskasvuks 4-5 protsenti), Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) prognoosi kohaselt peaks Gruusia majandus kasvama 10 protsenti ning Armeenia keskpanga hinnangul kasvab riigi majandus 13 protsenti (varasem prognoos oli 4,9 protsenti majanduskasvu).

BCS Financial Group analüütik Natalia Lavrova kinnitas, et nii Armeenias kui ka Gruusias on riiki saabunud raha abil kasvanud tarbimisnõudlus ja ehitustegevus.

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas septembri lõpus riigis välja osalise mobilisatsiooni. See kiirendas veelgi emigratsiooni Venemaalt, mis sai hoo sisse peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale 24. veebruaril.